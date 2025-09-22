Tabúes, pobreza e invisibilización: la salud menstrual, sobre la mesa del IV Observatorio de los ODS

La primera jornada del IV Observatorio de los ODS organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y ENCLAVE ODS, ha terminado en el CaixaForum de Madrid con una conversación a dos entre Diana Guzmán, chief Marketing & Digital officer de Clarel y Alejandra Pulido, directora de Sostenibilidad y Calidad de Clarel, moderada por Charo Izquierdo, periodista y directora de este vertical.

Las últimas horas de la tarde pusieron sobre la mesa 28 íntimo, no tan íntimo, la nueva campaña de la marca que intenta, de una vez por todas, atajar una problemática que prevalece aún a día de hoy: la pobreza menstrual.

Para poner en antecedentes, Guzmán comenzó explicando a qué se refiere exactamente este concepto: "Muchísima gente no sabe ni que existe, pero la pobreza menstrual es la dificultad de adquirir productos de primera necesidad como son los productos de higiene femenina. Por eso, desde Clarel pasamos de la concienciación a la acción, porque la situación es dramática".

Y es que los datos hablan por sí solos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España el 20% de las mujeres se encuentran bajo el umbral de la pobreza, lo que se traduce en millones de féminas experimentando dificultades económicas.

Sólo en nuestro país, se calcula un gasto entre 5.000 y 10.000 euros en productos menstruales a lo largo de toda tu vida, algo para lo que muchas no tienen acceso.

"Hasta un 22,2% de las mujeres españolas han experimentado dificultades para acceder a productos menstruales debido a limitaciones económicas, y un 39,9% no ha podido costear el producto menstrual de su preferencia", sentenció Guzmán.

Conversación a dos. 28 íntimo, no tan íntimo: la pobreza menstrual

La chief Marketing & Digital officer de Clarel explicó, además, el porqué del nombre de esta campaña, que también hace un guiño importante: "El Día Internacional de la Higiene Menstrual, celebrado cada 28 de mayo, es una fecha clave para poner en el centro del debate público un problema social que afecta a mujeres y niñas de todo el mundo".

"Además –añadió– con la palabra 'íntimo', se quiso hacer referencia al gran tabú e invisibilización" que sigue sobrevolando, a día de hoy, alrededor de la menstruación.

Por su parte, Pulido quiso hacer gala de que la marca, especializada en belleza, cuidado personal y bienestar, ha donado el 100% de los beneficios obtenidos de una serie promocional de productos de higiene íntima e incontinencia de su marca exclusiva bonté a las asociaciones Cromosomos X y Cruz Roja.

Además, apostilló, "se han introducido como novedad los productos de higiene íntima de bonté", en un momento donde las familias españolas siguen considerando la menstruación como un tema "del que no hay que hablar".

Para ello, es importante una gran labor, de la mano de estas dos organizaciones, para que las mujeres "conozcan mejor sus cuerpos y tengan una mayor concienciación de algo que, al final, es tan natural".

Guzmán, tomando de nuevo el relevo, hizo referencia a un tema que, en lo que a higiene menstrual se refiere, también entra en juego: el acceso a las tiendas y a los productos. "Clarel cuenta con más de 1.000 tiendas en España y, con ellas, intentamos comulgar con esa idea de cercanía y de fácil acceso", remató.

Por último, desde Clarel, una marca "que toca todos los ODS de la agenda 2030", tal y como acertó a apuntar la moderadora de la conversación, Charo Izquierdo, quisieron hacer un "llamado a la acción" de mano de sus dos responsables representadas en este IV Observatorio.

"Hay que pararse a reflexionar en cómo podemos sembrar cada uno de nosotros nuestra propia semilla", sentenció Guzmán.

Y Pulido completó: "La colaboración y las alianzas en un mundo globalizado son esenciales para sacar algo bueno que ayude tanto al medioambiente como a la sociedad".