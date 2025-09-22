La sanidad privada avanza hacia la transición sostenible: cumple con los estándares de gestión ambiental

Los grupos hospitalarios privados avanzan hacia esa transición sostenible. Y es que, ya cumplen con los estándares propios de gestión ambiental y con una planificación de residuos reglamentada y segmentada.

"Muchos están dispuestos a hacer hasta una medición de huella", ha expresado Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS. La ponente ha participado en una conversación sobre sostenibilidad y ODS en el sector sanitario en la cuarta edición del Observatorio ODS.

Además, en relación con los objetivos de desarrollo sostenible en el sector sanitario, Villanueva ha precisado que la mayoría de los grupos hospitalarios ya tiene integrados dichos planes estratégicos. No sólo el del Estado de Bienestar, sino el de igualdad de género o el del trabajo decente y de crecimiento económico.

No obstante, a nivel general todavía queda mucho por hacer. "En el ámbito de los ODS de la salud no se ha cumplido ni el 20% de las metas previstas para 2030. Estamos a cinco años de la Agenda 2030 y las perspectivas no son muy halagüeñas. Esto ha ocurrido porque en medio de avanzar hacia esa transición, llegó la pandemia que ralentizó aún más los procesos. Tuvimos que volver a empezar", ha declarado.

Villanueva cree que, actualmente, los recursos del sector sanitario son escasos para alcanzar esos fines del Estado del Bienestar. Aunque, se está apreciando "un acelerón en la eficiencia en los procesos para intentar recuperar los recursos cuanto antes".

Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS

La inteligencia artificial ha sido otro de los temas candentes de la conversación. Esta es una herramienta potente en el sector sanitario, sobre todo en el avance hacia la medicina personalizada. "La IA tiene la capacidad de hacer un análisis de datos agregados y de hacer predicciones y diagnósticos más rápidos", ha aclarado.

Sin embargo, para evitar que esta herramienta haga un uso excesivo de recursos energéticos, "se deben establecer pautas a su comportamiento. Se le tiene que sacar el máximo provecho, porque la Inteligencia Artificial nos va a permitir acelerar el progreso de los ODS".