La salud pública exige colaboración público-privada, pero: "Hay un muro y no se buscan las sinergias"

Tras la pandemia de Covid-19, todo parecía indicar que se habría aprendido la lección. En plena crisis sanitaria, se consideró que una agencia de salud pública estatal era fundamental para el bienestar de España y apostaba por un modelo sanitario colaborativo, en el que todos los agentes deben sumar. Sobre todo en materia de cooperación público-privada

Sin embargo, en 2025, la Agencia de Salud Pública está aprobada pero sigue sin ser una realidad. Y todo lo que se podría aprovechar en materia de sinergias entre sanidad pública y privada sigue sin producirse.

"La colaboración público-privada debería permitir al sistema sanitario ser más competitivo, tener más eficiencia y usar mejor los recursos", indica Juan Abarca, presidente de HM Hospitales. Sin embargo, "hay un muro entre el sistema público y la sanidad privada. Y es una pena".

Conversación a dos. ¿Preparados para posibles crisis sanitarias?

"La media de inversión sanitaria en las autonomías ha subido un 50%, pero la actividad no ha aumentado. No se ha traducido en un incremento de la productividad o de la eficiencia. Aquí, la sanidad privada, en vez de tomarse como un estímulo, se ve como algo de lo que hay que defenderse y protegerse. No se aprovechan las sinergias que hay", ha continuado el vicepresidente de la Fundación IDIS.

Bruno González-Zorn, director de la Unidad de Resistencia a los Antimicrobianos de la Universidad Complutense de Madrid, es menos pesimista. Ha indicado que la colaboración público-privada "debería existir y es clave":

De hecho, el microbiólogo considera que la sanidad privada "puede ser la energía de activación" en determinados aspectos del sector público.

Abarca y González-Zorn han abordado estas cuestiones en un coloquio celebrado en el IV Observatorio ODS, organizado por EL ESPAÑOL, Enclave ODS e Invertia. Lo cierto es que ambos se muestran pesimistas respecto al futuro de la salud pública en España... pese a la pandemia.

"En cinco años no se ha hecho prácticamente nada", ha lamentado Abarca, quien ha llamado a "despolitizar la gestión de las crisis sanitarias".

Ha lamentado que en los últimos años se han conocido muchas medidas "que se tienen que aterrizar. No quiero ser pesimista, pero faltan muchas cosas como para que se dé el entorno necesario":

González Zorn se ha mostrado más optimista, aunque sea ligeramente. "Hemos avanzado en la estrategia de Salud Pública, y hay una agencia sobre el papel", aunque admite ser escéptico sobre su puesta en marcha. "No tiene pinta de que la agencia se ejecute. Pero confío en que ocurra".

Por otro lado, Abarca celebra el anteproyecto de ley de Salud Digital recién anunciado por el Ministerio de Sanidad y que incluye que la historia clínica digital interoperable del Sistema Nacional de Salud (SNS) se extienda al sector privado. Pero ha lamentado que sea "algo elemental" y que ha sido forzado por una directiva europea. Y que en cuestiones como listas de espera y sus actualizaciones "estamos en el pleistoceno".