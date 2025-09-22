Incremento de la colaboración público-privada y más inversión: las claves para la gestión de las aguas residuales

Foto de familia de los ponentes de la mesa redonda 'La realidad de las aguas residuales en España'. Rodrigo Mínguez

Después de hablar de pobreza, reducción del desperdicio alimentario o el papel de la inteligencia artificial en la educación, continuamos con la cuarta edición del Observatorio ODS celebrado en el CaixaForum de la capital madrileña en los días 22, 23 y 24 de septiembre.

En el marco de '2030, 5 años para la meta', esta vez es el turno de conversar sobre la realidad de las aguas residuales en España. Un debate en el que se ha puesto sobre la mesa realidades muy distintas sobre una misma cuestión.

La biodiversidad y la protección de los ríos, la gestión de una gran empresa pública, la voz de los vecinos que han sufrido en primera persona la contaminación, el papel de la justicia ambiental, y la visión innovadora de las empresas han sido algunas de las temáticas que hemos podido abordar en esta mesa redonda.

Ha sido la redactora de Magas, Elena Cortés, la encargada de conducir este debate, acompañada de Miguel Muñoz, coordinador del Proyecto LIBERA de SEO/BirdLife; Belén Benito Martínez, directora de Operaciones del Canal de Isabel II; Pablo Álvarez, presidente de la Asociación de Vecinos de As Conchas; Nieves Noval, jefa del equipo de Sistemas Alimentarios Sostenibles de ClientEarth; y Javier Santos, director de Operaciones de Veolia Agua España.

Ha sido Muñoz el encargado de abrir este debate y lo ha hecho exponiendo la realidad de los ríos de España. Los datos indican que casi la mitad están en mal estado y las aves sufren la amenaza de los contaminantes de las aguas residuales. Y la opinión del experto no dista mucho de esta afirmación.

"Encontramos contaminantes que provienen de las casas de una gestión inadecuada de diferentes zonas del país", indicaba Muñoz. Aunque no son los únicos responsables, también interviene la ganadería o la gestión de fármacos, entre otros.

¿Cómo solventarlo? El coordinador del Proyecto LIBERA de SEO/BirdLife indica que la clave está en el cumplimiento de la normativa. Y hace un llamamiento a la inversión en la investigación y a la implicación de la educación ambiental.

Mesa redonda. La realidad de las aguas residuales en España

En esa misma línea, Benito Martínez ha querido destacar la labor de la gestión del agua urbana a partir del ejemplo del mismo lugar en el que trabaja, el Canal de Isabel II. Y es que Madrid se está convirtiendo en un referente en esto, porque, señala, cubren la totalidad del ciclo del agua, lo que les proporciona sinergias y economía de escala que hacen que la eficiencia sea máxima.

Sin embargo, lamentablemente también hay quienes viven al otro lado la cara de la moneda, y eso es precisamente lo que ha ocurrido en As Conchas, la localidad gallega en la que el derecho a la vida ha sido vulnerado como consecuencia de la contaminación del embalse.

En ese sentido, Noval, por ejemplo, es toda una experta. Y es que, como jefa del equipo de Sistemas Alimentarios Sostenibles de ClientEarth, ha sido testigo de muchos litigios a raíz de la contaminación del agua, tal y como ocurrió en el territorio gallego.

"La contaminación proviene de las aguas de la ganadería que se acumulan con antibióticos y se esparcen como fertilizantes y se filtran al agua. Todo eso provoca una liberación en el agua de bacterias, entre otros. El mal olor era una centésima parte del problema que acontecía", expone Noval.

Esta labor, dice, le ha dejado lecciones como la importancia de convertir un problema ambiental en una cuestión de derechos humanos para empoderar a las poblaciones. Lo que puede servir de ejemplo para que otras comunidades rurales también tengan acceso real a la justicia ambiental.

"Es un tema de salud", sentenciaba Álvarez. "El paraíso que tienes se ha convertido en una auténtica pocilga", recuerda en referencia a lo acontecido en la localidad de As Conchas.

Y, hablando de la gestión del agua, no podemos dejar atrás la participación de Veolia, de la mano de Javier Santos en este IV Observatorio ODS. "La reutilización es uno de los principales medios para cuidar este bien preciado que tenemos que es el agua", mencionaba.

En su caso, Santos también ha aprovechado esta oportunidad para desarrollar cómo funcionan los sistemas de las ecofactorías. Lo que define como su contribución más sincera "a la mejora del medioambiente".

Sin embargo, para seguir manteniendo este buen rumbo todavía hay que hacer frente a algún que otro reto. Y es que, como ha mencionado Benito Martínez, "las empresas españolas ya han demostrado lo que pueden hacer, pero cuando creemos que lo tenemos todo listo llega gente que nos quiere dar más trabajo", haciendo referencia al cambio de directiva escasos meses atrás.

Al mismo tiempo, destaca la dificultad de la neutralidad energética. Y lo explica: "Cualquier tratamiento de agua tiene la dichosa manía de consumir energía". Motivo por el que, dice, "vamos a direcciones contrarias" y, por ello, hay que seguir trabajando por revertir ese ideal.

De cara al futuro, el pensamiento es claro. Los expertos defienden que es necesaria una mayor inversión, así como la colaboración público-privada, como medidas dirigidas a obtener mayor calidad, control de contaminantes emergentes y más responsabilidad.