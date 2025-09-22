La descarbonización no es una utopía, pero es necesario "seguir traccionando" para alcanzar la transición

Continúa la cuarta edición del Observatorio ODS y, esta vez, ha sido el turno de una mesa de debate en la que se ha podido conversar sobre las utopías y realidades de la descarbonización. Y es que esta es una meta fundamental de cara a la consecución de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados para el próximo 2030.

Para ello, Ana Capilla, directora general de Educación Superior y Ciencia de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Carlos Giner, chief commercial officer de Commercial & Clean Energies de Moeve, Carmen Ponce, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Heineken España, y Luis Ángel Colunga, excomisionado especial para el PERTE de Descarbonización Industrial del Ministerio de Industria y Turismo, se han dado cita en el CaixaForum de Madrid.

Lo ha hecho en el marco de un evento que, celebrado por EL ESPAÑOL, ENCLAVE ODS e Invertia, busca marcar una hoja de ruta para la actuación de los próximos cinco años, siempre con un enfoque basado en la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente. Y cuya extensión se prolongará durante los días 23 y 24 de septiembre.

En esta ocasión, los expertos, de la mano de la redactora de ENCLAVE ODS, Raquel Nogueira, han comenzado analizando la situación actual de la descarbonización respecto a 2015. Colunga lo tiene claro y ha asegurado que, en el caso de la industria, estamos cumpliendo objetivos: "Tenemos uno a medio y largo plazo, pero desde 2015 estamos en una senda muy realista de realización".

Y es precisamente por ese motivo que ha querido encaminar las intenciones de cara a 2030. Porque, recuerda el excomisionado: "Si tu competidor no cumple esos objetivos o persigue otros contrarios, tú no puedes estar a su altura".

Mesa redonda. Utopías y realidades de la descarbonización

Respecto a Europa, pese a que parece —según los últimos datos— que España avanzaba en positivo, Giner considera que "afrontamos retos muy importantes como es el deseo de tener un marco regulatorio estable, predecible y que de seguridad de que se está haciendo y se está haciendo bien".

"Se están dando en la realidad las posibilidades de hacer esa transformación", sentenciaba el chief commercial officer de Commercial & Clean Energies de Moeve.

De ahí que Ponce haga hincapié en el papel del sector privado: "Requiere de una enorme convicción por parte de la empresa y los últimos años no han sido fáciles con la inflación... Hemos asumido riesgos y costes de aprendizaje. No siempre puedes correr todo lo que quieres. Necesitas muchísima colaboración público-privada".

Por su parte, Capilla ha marcado la "colaboración, que no cooperación" entre América y Europa. Hay que ir hacia las renovables y tener en cuenta lo que eso puede llevar, mencionaba, encaminándonos hacia una transición justa y sostenible. "Nosotros apostamos por esta colaboración. Hay efectos negativos, pero también representa una gran oportunidad".

Sin embargo, Colunga subraya que debemos ir con cuidado en ese camino: "Más que perder fuelle es perder la intensidad que le estás dando. Estamos compitiendo en un mundo global y a veces los objetivos son algo utópicos. Tenemos que conseguirlos a lo largo del tiempo, pero sin perder la industria".

"Hay que ser realistas, bajar un poco el ritmo. No podemos decir que vamos a descarbonizar algo cuando es técnicamente imposible. Tenemos que empezar a ir un poco más allá. Si para 2035 es para 2040 este objetivo, danos tiempo", continuaba el excomisionado especial para el PERTE de Descarbonización Industrial del Ministerio de Industria y Turismo.

Ante ello, Ponce mencionaba que "estaría genial que se premiase a las empresas que apoyan fuertemente este objetivo". Y pone el propio ejemplo de Heineken España: "Nos hemos encontrado en un roll de empresa tractora para los partners, las autoridades y otras empresas que no buscábamos".

Motivo por el que, la directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Heineken España no tiene dudas de que, "con regulación o sin ella, el camino a la transición no se puede parar. Hay que seguir apostando por ella y, con una regulación más laxa, hay que apoyar a las empresas tractoras".

"Hay que continuar traccionando para seguir", indicaba Giner. Sin embargo, para lograrlo, Capilla matizaba que es necesario "apostar por la competitividad". Aunque, si en algo están de acuerdo todo, tal y como han indicado antes de concluir con este debate es que "la descarbonización no es una utopía".