La colaboración público-privada es fundamental para avanzar hacia la financiación sostenible. Sobre todo para el impulso de startups y pymes que no tienen la capacidad de desarrollar esa transición ante la falta de inversión.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de la mesa redonda sobre financiación sostenible de la cuarta edición del Observatorio de ODS en la que han participado Mónica Chao, presidenta de WAS; María Ángeles León, cofundadora de Global Social Impact Investments y Open Value Foundation; José Francisco Fernández; secretario general de Pymar e Irini Fournier, CEO de Vértigo.

La falta de financiación afecta, en gran medida, a las pequeñas empresas. "En fases tempranas de inversión hemos observado un problema gordísimo para conseguir financiación para pymes. Lo que se están encontrando estas es para obtener una segunda ronda de financiación, cuando ya están teniendo beneficios y ya están establecidas para convertirse en pymes", reflexiona Irini Fournier, CEO de Vértigo.

Como aclara la CEO, esto provoca que muchas de estas startups se queden sin la posibilidad de poder escalar, por lo que muchas deciden marcharse al extranjero. "No hay un sistema de financiación para ayudarlas a cruzar ese puente. Hay empresas que a largo plazo son necesarias, que no tienen modelos mixtos (que necesitan la ayuda de fondos de inversión) para sobrevivir", continúa.

Y, ¿cuál es la solución de cara al futuro? Pues según determina José Francisco Fernández Aparicio, secretario general de Pymar, es fundamental para estas pequeñas compañías la inversión pública.

Mesa redonda. Financiación sostenible y nuevas fórmulas: el trabajo de gobiernos y empresas

"Es importante la colaboración público-privada, porque estamos hablando de fomentar el trabajo sostenible, pero necesitamos medios y apoyo. Los PERTES (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) que se están impulsando desde el Gobierno son un buen ejemplo de ello. Por eso, es fundamental que todos nos apoyemos colaborativamente", precisa Fernández Aparicio.

En la misma línea, se mantiene Mónica Chao, presidenta de WAS. "Todos estamos en el mismo barco cuando hablamos de sostenibilidad. Por ello, la financiación es la herramienta clave para una transición. Y para ello el compromiso tanto de inversores como del sector público como bancario son fundamentales para que ocurra", determina.

Nuevos modelos de financiación

En la mesa redonda también se ha hablado sobre políticas públicas y la regulación necesaria para impulsar la financiación sostenible.

Para ello, los ponentes creen que para avanzar hacia esa transición se tienen que impulsar nuevos modelos de financiación. "Hemos impulsado nuestro modelo híbrido. Esto quiere decir que buscamos empresas que necesiten un capital paciente y con unos tipos de interés más bajos durante un periodo de tiempo", explica María Ángeles León, cofundadora de Global Social Impact Investments y Open Value Foundation.

Y continúa diciendo "que los financieros quieren retorno, pero debe haber nuevos modelos de financiación en el que si estamos probando la tecnología sean un poco más pacientes y tengan que esperar, incluso, ese retorno".