Ana Botella, presidenta de la Fundación Integra: "Creo en la libertad por encima de todo, y en eso el empleo es esencial"

La encargada de poner el broche final a la primera mañana del IV Observatorio de Desarrollo Sostenible ha sido la presidenta ejecutiva de la Fundación Integra, Ana Botella.

Durante este foro organizado por EL ESPAÑOL, ENCLAVE ODS e Invertia en el CaixaForum de Madrid, la exalcaldesa de Madrid ha hablado de su fundación, que nació hace 24 años y ha insertado laboralmente a 26.000 personas.

Hace más de dos décadas que Botella decidió crear Integra tras "observar que siempre había personas que se quedaban fuera del mercado laboral" de manera sistemática. Así que reunió a un grupo de patronos que tenían una labor fundamental: buscar dos trabajos al año cada uno para exconvictos.

Ahora, 40 personas trabajan en Integra para afianzar las relaciones con directores de Recursos Humanos de las empresas y ayudar a personas vulnerables, especialmente a mujeres víctimas de violencia de género, a encontrar un empleo.

Ana Botella, presidenta ejecutiva de la Fundación Integra

Todo, ha explicado, empezó brindando un recurso laboral a personas que habían pasado por la cárcel y, ahora, sobre todo apuesta por apoyar a mujeres víctimas de violencia de género.

La esencia de Fundación Integra se cimienta en una idea que su fundadora defiende a capa y espada: "Creo en la libertad por encima de todo, en una sociedad de hombres y mujeres libres, y en eso el empleo es fundamental".

Por eso, ha dicho la exalcaldesa de Madrid, ella apela siempre "a la razón y no al corazón" a la hora de trabajar en la inserción social de las personas vulnerables. Porque, ha insistido, su fundación es "profesional y no de caridad".

Como colofón, Botella ha rememorado dos historias de éxito. Por un lado, la de una mujer que había sido víctima de violencia de género y a la que le consiguieron trabajo como tripulación de cabina de Iberia. "Estaba muy orgullosa de ello".

También ha recordado a un chico de Villaverde (Madrid) a quien consiguieron "sacar de la droga y darle un empleo". El muchacho, ha contado, "sacó de la droga a su propio padre, que también sufría drogadicción".

De cara al futuro, Botella quiere que su fundación siga creciendo y siga ayudando a la gente.