La libertad y el Derecho: la Constitución de 1978

Muy buenas tardes a todos ustedes. Mis primeras palabras en un acto como este han de ser necesariamente para manifestarles, y además de forma explícita, dos estados de ánimo que son, si me permiten, una pedantería universitaria, conceptual y teológicamente diferentes, aunque se hallan indisolublemente imbricados. Mi satisfacción y mi agradecimiento, aunque me quedo primero con mi agradecimiento y después con mi satisfacción. Decía Cicerón que quizás el agradecimiento no fuese la primera de las virtudes desde una perspectiva moral, pero sea la primigenia de facto sobre la que se construyen las demás virtudes del hombre. Y yo quiero reconocer explícitamente a quienes han participado en la gestación y desarrollo de este fantástico ciclo de conferencias a lo largo de estos meses.

En primer lugar, a la Universidad Camilo José Cela. Una universidad joven, moderna, dinámica y pujante, que se ha erigido por derecho propio en un referente en el ámbito de las universidades españolas en los últimos años, con un elenco de profesores excelente, con una apuesta decidida por la investigación y con un proceso creciente de internacionalización. Quiero tener un recuerdo a su fundador, a Felipe Segovia. Yo lo conocí, creo recordar, en 2004 o 2005. Yo era rector de la Universidad Rey Juan Carlos y era el rector de la Conferencia de Presidentes de Universidades Públicas. Quizás por mi ideología liberal, era el que tenía más relaciones con las universidades privadas. Las universidades privadas, de alguna forma, venían a quejarse de la diferencia de trato por parte de las universidades públicas. Me pareció una persona de trato encantador, muy gentil y con una gran vocación docente. Me contó un poco lo que había sido su vida, con los primeros centros que había gestado a finales de los años 50, y la pulsión tan vitalista que la arrastraba, lo que entonces era un proyecto más joven. Me dijo una frase, que he visto luego recogida, que se me quedó de alguna forma grabada cuando señaló “La libertad no es una dádiva, la libertad es algo que se conquista y algo que hay que preservar”. En unas jornadas dedicadas precisamente a la libertad, me parecía bien, en consecuencia, tener un recordatorio para quién fue el fundador e impulsor de esta universidad.

En segundo lugar, también conocí a Camilo José Cela, que es el que lleva el nombre de esta universidad. Camilo José Cela era, al margen de otras consideraciones literarias que yo no voy a juzgar, una persona liberal. Una persona liberal es, como decía Ortega y Gasset, no una adscripción política, sino una forma de ser, un modo de relacionarse con los demás e incluso de relacionarse con uno mismo. Camilo José Cela tenía frases características de un literato absolutamente creativas, en las que decía que la libertad era una sensación que podía tener hasta un pájaro introducido en una jaula. Eso está muy bien desde la literatura, pero en el mundo político, que es de lo que vamos a hablar, estamos hablando otra cosa. Escribió un libro en los años de la Transición, en 1976 o 1977, que se llamaba Relatos o cuentos chinos, en el que vislumbraba con cierta desconfianza el comienzo del tránsito político y afirmaba que los españoles lo que querían eran libertad y democracia. Si don Juan Carlos daba libertad y democracia acabaría siendo un magnífico monarca. Posteriormente, como saben ustedes, fue uno de los senadores regios elegidos de acuerdo con la Ley de la Reforma Política. .

Mi agradecimiento se extiende también al diario EL ESPAÑOL, cuyo nombre recuerda un liberalismo histórico que dejó huella en nuestro país, y a quienes lo personifican. Las trayectorias editoriales que han acompañado la España constitucional son parte de nuestra cultura democrática. Y, por supuesto, mi gratitud para ustedes, que han decidido asistir a escuchar a un catedrático de Derecho Constitucional en un día poco amable y con la promesa —que cumpliré— de no prolongarme más allá de lo razonable. La experiencia universitaria demuestra que, pasados 35 o 40 minutos, la atención empieza a desvanecerse con sensatez.

Con ese límite en mente, cuando recibí la invitación para intervenir pensé largamente en el tema apropiado. En un momento político complejo, y al recordar lo que supuso la Transición y la construcción del marco constitucional, resulta difícil hablar de libertad sin referirse a cómo España desmontó las viejas estructuras del franquismo y apostó por la democratización. La soberanía nacional, la reforma jurídica que abrió la puerta a la Constitución y el modo en que aquella norma consagró la libertad política forman, en conjunto, un itinerario que explica quiénes somos.

La Constitución de 1978 sintetiza ese proceso. Cerró heridas de la Guerra Civil, puso fin a una dictadura de 40 años y estableció un marco nuevo de convivencia. Desde la proclamación del Rey en 1975, el discurso del cardenal Tarancón, la designación de Torcuato Fernández-Miranda, la Ley para la Reforma Política —esa auténtica “bomba jurídica” de cinco artículos que abrió paso al sufragio universal— y las elecciones del 15 de junio de 1977 hasta la aprobación constitucional del 6 de diciembre de 1978, España vivió un periodo extraordinario.

Aquel proceso se sostuvo en un concepto que lo define mejor que ningún otro: el consenso. Algo desconocido en un siglo XIX dominado por constituciones de partido y por un péndulo que oscilaba entre modelos antagónicos. En cambio, la Constitución de 1978 integró posiciones democristianas, liberales y socialdemócratas, y dio respuesta a cuestiones históricas que España nunca había resuelto pacíficamente: la relación entre Estado y religión, la tensión entre derecho a la educación y libertad de enseñanza, la forma de Estado o la articulación territorial.

El texto constitucional fijó un Estado social y democrático de derecho, estableció un sistema de monarquía parlamentaria —la única compatible con un régimen democrático— y diseñó un modelo de distribución territorial que, con el tiempo, ha evolucionado de maneras que el Constituyente no pudo anticipar. También consagró una amplísima declaración de derechos, fruto de un debate en el que Gregorio Peces-Barba defendió que España debía reconocer explícitamente un catálogo generoso que la distanciase de su pasado dictatorial.

La libertad aparece así en los fundamentos del sistema. Está en el preámbulo —“la nación española, deseando establecer la libertad y la justicia…”—, en el artículo 1.1 —donde encabeza los valores superiores del ordenamiento— y en el inicio del título dedicado a los derechos fundamentales. Una triple afirmación que no es casual y que revela la jerarquía de los principios constitucionales.

El Tribunal Constitucional perfiló después ese concepto. En 1984 afirmó que la libertad permite a los ciudadanos realizar todo aquello que la ley no prohíbe, recordando que los poderes públicos, a diferencia de los ciudadanos, están estrictamente sometidos a la Constitución y a la ley. En 1982 señaló que la libertad constituye la base de nuestra organización jurídica y política. Y en 1981 distinguió su dimensión subjetiva —el espacio de privacidad del individuo— y su dimensión objetiva, que informa el conjunto del orden constitucional.

Si algo puede concluirse de ese recorrido es que la defensa de las libertades y del sistema constitucional no corresponde únicamente a las instituciones, sino también a los ciudadanos. Ninguna democracia se sostiene sin esa vigilancia cívica. Y aunque las constituciones puedan reformarse —como recordaba Jefferson al hablar del derecho de cada generación a modelar su organización política—, la inteligencia consiste en preservar los valores que han demostrado ser compartidos y útiles, adaptando los textos a los tiempos sin renunciar a lo esencial.

Muchas gracias por su atención y por acompañarme en esta reflexión sobre la libertad y la arquitectura constitucional que la sostiene.

*** Pedro González-Trevijano es presidente emérito del Tribunal Constitucional.