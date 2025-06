Pedro J. Ramírez: "Uno de los grandes activos de Galicia es que es una autonomía libre de extremismos"

En tiempos de constantes polémicas políticas, encontrar territorios en los que haya sintonía entre las diferentes Administraciones públicas (es decir, entre el Estado, las autonomías y los ayuntamientos) es muy poco común. Sin embargo, es algo que ocurre en Galicia y, según Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL, es uno de los valores más importantes que tiene la región.

"Son estos unos tiempos extraños en los que la simple normalidad institucional llama la atención, es una lástima que ni en el conjunto del Estado, ni en buena parte de las comunidades autónomas se puedan producir escenas como las que hay en Galicia, de colaboración y concordia institucional", ha celebrado el periodista.

"Este es uno de los grandes tesoros que tiene Galicia", uno que Ramírez ha achacado a que ni la extrema derecha ni la extrema izquierda tienen presencia en el parlamento gallego. "Que esta sea una comunidad autónoma libre de extremismos es uno de sus grandes activos y una de las razones por las que sigue progresando".

Pedro J. Ramírez ha abordado estas cuestiones en el pistoletazo de salida del IV Foro Económico Español en Galicia La Galicia que viene, que se celebra en A Coruña y que está organizado por EL ESPAÑOL junto a Quincemil y Treintayseis. Una inauguración a la que, precisamente, han acudido representantes de las tres administraciones citadas.

"Qué distinta es la confrontación de la polarización. Estar en el polo es estar muy lejos. En una posición de alejamiento y tensionamiento permanente. Y en los dos polos hace mucho frío. Pasarse la vida en el polo no se lo deseo ni a quien más antipático me pareciera", ha añadido el presidente y director de EL ESPAÑOL.

Para Ramírez, la concordia gallega debería ser un ejemplo para otras regiones y a nivel nacional. Ha lamentado, particularmente, la falta de acuerdos en la última Conferencia de Presidentes, celebrada la semana pasada. "¿Por qué no se llegó a ninguna conclusión cuando hay temas, como la vivienda, que son la prioridad social? ¿Por qué no se llegó a un acuerdo para impulsar políticas a base de arrimar el hombro entre todos?".

Con todo, para el periodista, "el gran fracaso de la Conferencia de Presidentes es que no se abordara el nuevo modelo de financiación autonómica". Ha recordado que Galicia es una de las regiones que sufre infrafinanciación (más de 1.000 millones de euros al año), una situación que ha considerado "injusta. No puede plantearse ninguna prioridad de financiación singular hasta que no haya justicia en la financiación para las comunidades del Régimen Común".

Por otro lado, ha indicado que en Galicia existen "dos almas del proceso de industrialización tardía consustancial al carácter periférico" de esta región. "De este conflicto tiene surgir un vector de progreso. La estabilidad económica y la política tienen que contribuir a ello".

En este sentido, ha recordado que "todas las autonomías compiten entre sí en materia industrial y energética. Si en Galicia acaba habiendo 150 autos prohibiendo la instalación de parques eólicos o de otras instalaciones aprobadas por todas las instancias anteriores, esos proyectos se irán a otro sitio".