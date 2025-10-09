Villacís (Spain DC) pide un refuerzo de la red eléctrica para no perder 58.000 millones de inversión en centros de datos

Begoña Villacís, directora ejecutiva de Spain DC, ha asegurado que España es el país "más atractivo" en estos momentos para la industria de los centros de datos y uno de sus puntos fuertes es precisamente su capacidad de generación de energía renovable.

Por este motivo, durante su intervención en el III Foro Económico Español en Ceuta, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, Villacís ha incidido en la necesidad de que se refuerce la red eléctrica en España, y en concreto que se "invierta en los cauces", para no poner en riesgo el crecimiento de esta industria.

A este respecto, ha recordado que en 2024 la falta de acceso a energía provocó la pérdida de inversiones en España de alrededor de 60.000 millones de euros. Y ha advertido de que, si se mantiene esta situación, podría afectar a 58.000 millones de euros en inversiones previstas.

Begoña Villacís, directora ejecutiva de Spain DC

La directora de Spain DC ha remarcado que España "produce mucha más energía de la que es capaz de consumir". Por ejemplo, ha apuntado que este verano se ha batido récord de energía renovable tirada.

"El colapso no es porque haya déficit de energía. Es porque hay energía, hay demanda, pero también un cuello de botella, un atasco", ha incidido Villacís, que ha comparado la situación con un escenario en el que se hubieran creado los Ferraris, pero en vez de autopistas tuviéramos aún caminos de cabra.

Una energía que necesitan los centros de datos, cuya demanda, ha incidido, es "fiable y predecible". De hecho, ha desmentido que los data centers sean grandes consumidores de energía, ya que el volumen sería mucho mayor si la información estuviera en servidores situados en las empresas o en los domicilios de los ciudadanos.

En su opinión, si se llevan a cabo esas inversiones se puede conseguir que algo que "singulariza a España" y que hace al país "más competitivo", como es la energía renovable, sería "muy útil" para la competición más importante que se librará en los próximos tiempos: la de la economía digital y la inteligencia artificial (IA).

Decreto antiapagones

Por otro lado, Villacís ha remarcado que la energía y la tecnología son el "petróleo" que impulsará el desarrollo económico. De ahí que se haya mostrado crítica con el rechazo del Congreso de los Diputados al decreto antiapagones, que incluía medidas que eran "esenciales"

"¿No se apoyó porque era un mal decreto o porque lo presentó el PSOE?", se ha preguntado la directora de Spain DC, quien también ha subrayado que "convertir cosas técnicas en juguetes ideológicos o cuestiones políticas es un error".

Respecto a la petición de Red Eléctrica de España (REE) a la CNMC de modificar determinados procedimientos de operación del sistema tras detectar "variaciones bruscas de tensión" en las últimas semanas, Villacís ha destacado que "reconocer la vulnerabilidad siempre es un acierto".

En este sentido, ha remarcado que REE ha tomado muchas medidas en los últimos tiempos y ha remarcado que nadie podía pensar que un apagón como el del pasado 28 de abril pudiera suceder en España.

Asimismo, ha señalado que una de las causas que puede estar detrás del apagón es esa falta de inversión que se ha registrado en los últimos años y que se está notando no sólo en la red eléctrica, sino también en otras infraestructuras vulnerables como el transporte.