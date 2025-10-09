Iris Córdoba, CEO del GSIC by Microsoft: "El nivel de 'sportech' en España es brutal; tenemos que sentirnos orgullosos"

El presente y el futuro inmediato de los sportech a escena. El potencial de este sector, que incorpora a empresas y tecnologías que buscan transformar la experiencia deportiva, desde el rendimiento atlético y la salud hasta la gestión de instalaciones y el entretenimiento, se encuentra en pleno crecimiento.

Y así lo ha expuesto este jueves Iris Córdoba, CEO del Global Sports Innovation Center (GSIC) by Microsoft, en el marco de la segunda y última jornada del III Foro Económico Español en Ceuta, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Córdoba ha remarcado que el GSIC es una asociación sin ánimo de lucro que cuenta con socios en más de 80 países y que tras abrir sedes en Madrid y Singapur, sumará otra en Valencia.

"Somos un punto de encuentro de la industria del deporte", ha explicado Córdoba, quien ha subrayado que el centro reúne a administraciones públicas, clubes y grandes empresas.

Desde su creación, el GSIC ha apoyado a más de 2.500 organizaciones, entre ellas la FIFA o el Real Madrid. "Trabajamos con ellas para ver qué les duele. La tecnología es un habilitador que te permite generar negocio, pero también mejores logros deportivos", afirma.

El GSIC impulsa actualmente más de diez proyectos de innovación abierta junto al Banco Santander centrados en el impacto social.

Entre las iniciativas destaca el desarrollo de soluciones inclusivas, como tabletas que permiten a personas invidentes seguir el movimiento del balón con el dedo en tiempo real.

"Buscamos reimaginar el deporte y abrir nuevos modelos de negocio y soluciones para hacerlo más accesible", señala.

El organismo promueve también la digitalización de los eventos deportivos, integrando herramientas tecnológicas antes, durante y después de las competiciones.

Iris Córdoba, CEO de Global Sports Innovation Center by Microsoft (GSIC)

"Cuando vemos un partido de LaLiga, ya podemos acceder en tiempo real a las estadísticas o la probabilidad de gol. El cambio en las retransmisiones es brutal", destaca Córdoba.

La responsable del GSIC reivindica el alto nivel de la industria sportech española. "El nivel de sportech en España es brutal. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de ello", afirma.

Según Córdoba, España se encuentra en el top five europeo en este ámbito, destacando la labor que se desarrolla en potencias como Estados Unidos y Reino Unido.

La apertura de la oficina de Valencia supone para el GSIC un paso más en su estrategia. "Tendremos un conector que permitirá a las empresas locales atraer inversión internacional y testear su tecnología con entidades deportivas sin impuestos asociados", explica.

Además, el centro impulsa un curso de inteligencia artificial aplicada al deporte, destinado a formar a los profesionales que demanda este nuevo sector. "Para que entidades como el Real Madrid o LaLiga puedan liderar grandes procesos de transformación digital, necesitan invertir en talento", afirma.

Córdoba considera que el sportech ofrece una gran oportunidad para las universidades y los grupos de investigación, que pueden transformarse en spin-offs y generar nuevas empresas. "No hay transformación digital sin talento y no hay talento sin inversión en innovación", resume.