Los expertos abogan por una formación más práctica y adaptada al mercado laboral

Stéphane Ruiz-Coupeau, director del campus de Málaga de ESSCA School of Management; Miriam Silva, técnica de Renfe y primera mujer comisaria técnica del Dakar; Francisco José Gil Sánchez, director del Sepe en Ceuta y Ana Ramírez, directora de Cumlaude Soluciones de Formación. Cristina Villarino

La educación se enfrenta a las diferentes cuestiones que surgen de un mercado laboral en constante cambio. Para ello, los expertos han remarcado la necesidad de una formación más práctica y adaptada al mercado laboral en el III Foro Económico Español en Ceuta.

En la mesa sobre 'Formación, FP, empleo juvenil y desarrollo profesional' han participado Stéphane Ruiz-Coupeau, director del campus de Málaga de ESSCA School of Management; Miriam Silva, técnica de Renfe y primera mujer comisaria técnica del Dakar; Francisco José Gil Sánchez, director del Sepe en Ceuta y Ana Ramírez, directora de Cumlaude Soluciones de Formación.

El director del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Ceuta, Francisco José Gil Sánchez, ha señalado que la tasa de desempleo juvenil en España es aproximadamente dos veces y media superior a la tasa general de paro, un dato que, según ha indicado, "refleja un problema cultural o de incentivos sociales, y que se diferencia notablemente de la situación en otros países europeos".

Mesa redonda. Formación, FP, empleo juvenil y desarrollo profesional

Eso sí, ha reconocido que "aunque el panorama no es bueno, las cifras vinculadas al desempleo están disminuyendo de forma visible y continuada".

No obstante, ha advertido que en Ceuta el problema es más grave: la diferencia entre la tasa general de desempleo y la juvenil es similar a la de España, pero en este caso no se trata de un 10% y pico, sino de cifras sensiblemente más altas.

El director del Sepe en Ceuta ha explicado que "la economía privada en la ciudad tiene muy poco peso y que está basada en sectores tradicionales vinculados al comercio y a la hostelería". Sin embargo, ha destacado que "está emergiendo un sector tecnológico y una variedad de servicios que ya representan el presente y el futuro económico de Ceuta".

Según ha señalado, el 57% de los desempleados en Ceuta solo cuentan con estudios primarios, lo que dificulta su inserción en el mercado laboral actual. A pesar de que la tasa de desempleo juvenil se ha reducido en la ciudad un 13%, en el colectivo con estudios únicamente primarios el descenso ha sido de apenas un 1,6%. "Evidentemente, quienes no cuentan con formación tienen muchas menos oportunidades de colocarse en la economía actual", ha subrayado Gil Sánchez.

Problema estructural

También ha remarcado que "el sistema educativo falla porque los datos lo muestran y falla desde abajo. El sistema educativo funciona cuando capacita a las personas para integrarse en la sociedad y en los mercados".

"La gente tiene que salir del sistema educativo con cultura, lo que pasa que la cultura que hay que transmitir es la de la sociedad actual", ha explicado.

Por su parte, Ana Ramírez, directora de Cumlaude Soluciones de Formación, ha advertido que el empleo juvenil "es un problema estructural" con una tasa de paro "en torno al 25%, muy por encima de la media europea". Así, ha destacado que "existe una gran distancia entre lo que pide el mercado laboral y lo que se enseña en el sistema educativo".

También ha subrayado que actualmente las empresas buscan contratar talento joven para formarlo internamente, mientras que los propios jóvenes demandan "una formación mucho más flexible, práctica y real, acorde al mercado laboral". Añadió que, además de la formación técnica, "son imprescindibles las habilidades blandas, las competencias digitales y la capacidad de comunicación".

Formación Profesional

Asimismo, ha destacado que la formación actual "está apostando por itinerarios más personalizados, cursos adaptados y herramientas analíticas que permitan medir las competencias que se van adquiriendo".

Por su parte, Miriam Silva, técnica de Renfe y primera mujer comisaria técnica del Rally Dakar, apuntó que, aunque el empleo juvenil ha aumentado, "la temporalidad de los contratos sigue siendo un problema importante".

De hecho, ha remarcado que "la sobrecualificación se ha convertido en una obligación y si no me llaman, estudio otra cosa, hago un máster, invierto mucho tiempo y dinero, pero eso no garantiza un empleo estable".

Silva ha subrayado que "la Formación Profesional siempre ha sido vista como una opción de segunda, pero eso ya está cambiando", y defendió su papel esencial en la empleabilidad.

En esta línea, ha afirmado que "se necesita a buenos profesionales y no hay suficientes. La FP está algo obsoleta y debería actualizarse cada año con recursos digitales para adaptarse a lo que pide la calle".

En relación con la formación continua en el sector automovilístico, ha explicado que "en la élite del motor, cada año se desarrollan coches más modernos y tecnológicos, por lo que la Federación Internacional debe adaptar constantemente los reglamentos".

Competencias digitales y juicio crítico

En esta línea, Stéphane Ruiz-Coupeau, director del campus de Málaga de ESSCA School of Management, propuso mirar hacia otros países europeos donde los programas académicos "son más cortos y con prácticas obligatorias desde el primer año", un modelo que, según ha explicado, "encuentra su reflejo en la FP Dual, que en España está creciendo".

No obstante, ha advertido que el tamaño de las empresas españolas supone una limitación: "En las pymes es difícil dedicar tiempo y recursos a la formación de aprendices por su propia estructura".

Ruiz-Coupeau también ha abogado por "la necesidad de potenciar la alfabetización digital en materias como inteligencia artificial, datos o ciberseguridad, junto con las competencias blandas. Buscamos formar personas adaptables, con juicio crítico y una sólida ética profesional. No podemos sustituir el juicio humano; debemos enseñar a argumentar y a contradecir con criterio".