Juan Manuel Doncel, presidente del Puerto de Ceuta: "Somos un cordón umbilical con la península y motor de empleo"

Imagen de los presidentes del Puerto de Málaga, Carlos Rubio, y del Puerto de Ceuta, Juan Manuel Doncel. Cristina Villarino

A lo largo de la historia, los puertos se han convertido en centros neurálgicos de las ciudades. El peso de estos recintos adquiere un valor estratégico, asumiendo un papel esencial en el desarrollo del propio territorio en el que se localizan.

Muestra de ello es el papel de dos recintos portuarios de enorme dinamismo: los de Málaga y Ceuta. El presente y el futuro de ambas plataformas han sido expuestos este miércoles por los presidentes de las dos autoridades portuarias, Carlos Rubio y Juan Manuel Doncel, respectivamente en el III Foro Económico Español en Ceuta.

El evento, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, junto con el Gobierno de la ciudad autónoma, la Cámara de Comercio de Ceuta y Procesa, ha permitido conocer el rumbo trazado por el Puerto de Ceuta para consolidarse como referencia en espacio nacional y encontrar nuevos nichos de crecimiento.

"Somos un cordón umbilical con la península", ha remarcado Juan Manuel Doncel, presidente del puerto ceutí, quien ha recordado que su configuración influye directamente en la reactivación económica de ciudad y complementa la oferta turística con instalaciones integradas.

Una muestra del impacto de la actividad portuaria en el territorio autónomo son los alrededor de 7.000 puestos de trabajo que generan, incluyendo los directos e indirectos. Así como que representa “entre el 25 y el 26% del valor añadido bruto”.

Doncel ha admitido la necesidad de avanzar en el proceso de transformación en el que está inmerso en los últimos años, buscando ser más eficiente, sostenible y abierto a la ciudad.

Esa relación de integración a la urbe es una de las claves. En este sentido, ha explicado que se está avanzando en la creación de una avenida comercial conectada con una plaza pública y la nueva estación marítima.

Conversación a dos. El puerto: motor de desarrollo económico y sostenible

La Autoridad Portuaria de Ceuta trabaja en la modernización de sus instalaciones, apostando por la digitalización y la incorporación de tecnologías 4.0.

Si bien son claras las oportunidades que se abren, el responsable portuario ha puesto el acento en el problema de financiación que tiene el recinto. "Es una debilidad importante, una cuestión de estado”, ha subrayado, incidiendo en que “una suficiencia financiera" permitiría al Puerto avanzar en la creación de infraestructuras y nodos logísticos.

Por su parte, Rubio ha valorado el buen momento por el que atraviesa el Puerto de Málaga, que ha sido capaz de disparar su tráfico de mercancías por encima del 85% en los últimos años.

Sin embargo, ello no esconde la existencia de problemas a los que ya se enfrenta el recinto, principalmente, por encontrarse "abrazado por la ciudad".

Entre ellos, ha mencionado la movilidad y los inconvenientes que ya se empiezan a generar en la principal vía de acceso al espacio portuario. Y, sobre todo, ha hablado de la escasez de terreno logístico para responder a la creciente demanda.

Esta circunstancia ha llevado al Puerto malagueño a buscar espacios alternativos en el entorno de Los Prados. Punto en el que, añade, se está negociando con Adif para la posible creación de una terminal ferroviaria. "Es nuestro máximo desafío", ha ratificado.

Problemas de competitividad

Rubio, más allá de las necesidades físicas, ha puesto el acento en los problemas de competitividad que sufren los puertos del sur de España, caso de Algeciras y Málaga, en comparación con los de Marruecos.

Un primer factor apuntado es el de la normativa. "Para cada proyecto que queremos desarrollar tenemos un farragoso procedimiento", ha remarcado.

Y a este hay que agregar el efecto de la aplicación de las denominadas ETS, ya que encarece considerablemente los costes de escala en los puertos españoles en comparación con los marroquíes. "Perdemos competitividad; nos penaliza mucho", ha destacado.