Las fortalezas de Ceuta: desde la ubicación geoestratégica hasta la apuesta por la colaboración público-privada

Félix de la Fuente, CCO de Templus Kissy Chandiramani Ramesh, consejera de Economía, Hacienda y Función Pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta Cristina Villarino

"Ceuta es el centro del mundo y es una palanca única lo que encontramos en esta ciudad", ha destacado Félix de la Fuente, CCO de Templus en el III Foro Económico Español en Ceuta.

Por su parte, Kissy Chandiramani Ramesh, consejera de Economía, Hacienda y Función Pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ha destacado que "si miramos algunas cifras como las afiliaciones a la Seguridad Social, el crecimiento del PIB en los últimos, creo que los deberes los hemos ido haciendo bien".

"El cambio estratégico de la ciudad que se produjo a partir de 2021 como fue la crisis migratoria ha hecho que a través de la resistencia los ceutíes nos transformáramos y aprovecháramos la oportunidad y también la economía del conocimiento y economía de la tecnología eso está haciendo que podamos dar estas cifras como 1.000 empleos más de septiembre del 2024 al 2025", ha explicado.

Conversación a dos. Las fortalezas de Ceuta

Asimismo, ha destacado que "cada año hemos aprobado presupuestos, lo fundamental es trabajar en colaboración público-privada y en ese alineamiento al que hacía referencia". También ha abogado por aprovechar los fondos europeos que se pusieron en marcha a raíz de la Covid.

En esta línea, ha destacado que "el talento es fundamental que sepa adaptarse a las nuevas realidades fundamentales todo lo que hace la universidad".

Sobre los retos que tiene que seguir enfrentando Ceuta ante los cambios, ha explicado que "estamos trabajando en los puntos débiles que tenemos que reforzar, reconocer que tenemos que seguir trabajando en ellos, uno de ellos es modernizar nuestro régimen económico y fiscal especial que data del año 1955 de la Ley de Bases".

Entorno predecible

En concreto, ha destacado que "estamos ante una economía totalmente diferente y sobre todo una economía que quiere ser más España y más Europa más tecnificada".

En materia empresarial, Félix de la Fuentecuenta ha destacado que "Ceuta cuenta con unas condiciones únicas. Nos encontramos con un entorno gubernamental en el cual la administración y el mercado privado están todos alineados y la inversión lo que necesita es tener un entorno predecible en el cual apostar la geografía".

De hecho, ha remarcado que "para nosotros Ceuta fue siempre una de las primeras opciones. Como generador de data center tenemos cinco centros de datos en España, las dos siguientes opciones, una de ellas será Ceuta por la posición geoestratégica".

Félix de la Fuentecuenta ha destacado que "la ciudad une continentes y tiene un entorno regulatorio único, todo quiero marcar el tema del alimento. Ceuta es el centro del mundo y es una palanca única lo que encontramos en esta ciudad".

Sobre lo que tiene que mejorar la ciudad para que venga más gente, ha explicado que "la parte de logística estamos en un entorno con proyectos ya plasmados, quizás la logística la tengamos que mejorar debido a que está todo relacionado".

En esta línea, ha explicado que "es muy importante en la decisión de implantarnos aquí fue la llegada del cable de Red Eléctrica porque lleva fibra óptica porque así podemos llevar la conectividad hacia el resto del mundo".

Así, ha destacado que "dicho cable también nos trae la disponibilidad del mix de la generación energética que tenemos en península para nosotros es clave porque en nuestro ADN está la utilización de energía renovable en nuestros data center".