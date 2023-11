El próximo día 30 de noviembre tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes, sala Valle-Inclán (C. de Alcalá, 42, 28014 Madrid) un evento organizado por EL ESPAÑOL e Invertia junto a Acciona. Esta mesa redonda que tratará sobre "El poder saludable del arte”, contará con la presencia de Marta Moreno, directora de Recursos Humanos de ACCIONA Cultura; Mara Dierssen, Senior Scientist at Center for Genomic Regulation y especialista en la investigación de elementos conductuales de cerebros de personas con discapacidad; Guillermo Cervera, Conservador General Colección Carmen Thyssen, conductor de diferentes experiencias culturales con personas con discapacidad intelectual; José María Batalla, fundador de La Casa de Carlota y Boal; Sara Rubayo, historiadora de arte e influencer en temas relacionados con el mundo artístico y Javier Lumbreras, coleccionista y filántropo.

Con motivo de la celebración, el 3 de diciembre, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ACCIONA y EL ESPAÑOL organizarán una mesa redonda para profundizar en la influencia que ejerce la cultura en la mejora de la vida de personas con discapacidad intelectual.

La cultura es, según Naciones Unidas (ONU), un vehículo de expresión e inclusión eficaz para todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. El arte ofrece una experiencia enriquecedora; lo que para muchos no es otra cosa que una manifestación clara del verdadero poder de la cultura. Sus beneficios son más que saludables; implican una mejoría indiscutible en la calidad de vida de aquellos que, con discapacidades, la practican a través de sus múltiples manifestaciones.

Te esperamos el jueves 30 de noviembre a partir de las 10:00 horas. Sigue en directo presencialmente u online el encuentro que organizan El ESPAÑOL e Invertia junto con Acciona "El poder saludable del arte"

