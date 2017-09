Ana Locking ironiza sobre la política de Trump

Con una estatua de la cabeza de Trump -rota y con remaches- abría su desfile la diseñadora toledana que, fiel a su estilo reivindicativo, continúa sacando el lado más guerrero de la moda apostando por una colección Primavera-Verano 2018 cargada de matices políticos y sociales.

Tomando como inspiración ese lugar crítico donde los políticos se convierten en predicadores y los votantes en creyente; Ana Locking ha desarrollado con ironía ‘Preachers & Believers’ (Predicadores y Creyentes en español) una colección con la que pretende enviar un claro mensaje a la sociedad y al sistema actual -al igual que hizo durante la pasada edición con el lema de los Black Panther "All power to the people" ("Todo el poder para el pueblo"). En este sentido, la diseñadora ha configurado la próxima temporada con propuestas urbanas, modernas y de gran carácter.

CORPIÑOS Y JACQUARDS

Dividida en dos líneas diferenciadas por los colores y la estética; por un lado destacan en azul imperial, blanco inmaculado y oro celestial, los 'Preachers'. Personajes simbólicos para los que se ha decantado por siluetas sobrias y formales pero, también, regias para transmitir así un carácter solemne. Mientras que para los 'Believers', Locking propone una paleta cromática más rica -amarillos cítricos, verdes, mentas, rosas y metalizados-; con siluetas urbanas, mixes de tejidos y juegos de estampados. Siendo, el jacquard y los bordados con paillettes, los grandes protagonistas de la colección.

SASTRERÍA Y DISEÑOS ARMADOS

En 'Preachers & Believers', Ana Locking ha utilizado la sastrería como el elemento conductor entre sus diseños masculinos y femeninos, apostando por dos piezas estructurados, de hombros y solapas muy armadas.

Además, las siluetas femeninas se ciñen y a través de crop tops y corpiños con pantalón culotte, la toledana pone un halo de luz a esa situación irónica en la que la sociedad se ha visto envuelta.

Sin olvidar, por supuesto, sus diseños más sport que, a través de sudaderas, reinterpretan ese afán reivindicativo y estilo tan característico de la firma.

LA FUERZA DE LOS ACCESORIOS

Para seguir la misma línea de fuerza y actitud de la colección, Locking propone un calzado tosco con mocasines tipo mule para ellas y zapatos de cordones para los chicos. Todos, con aplicaciones metálicas y suelas gruesas.

Mientras que las 'Believers', en su propuesta más soft, se tornan ochenteras y country chic gracias al uso de pañuelos, sombreros tipo cowboy, bisutería muy glitter y gafas de sol de gran tamaño.

Locking aporta ligeros aires estadounidenses con sombreros tipo cowboy. | Foto: GTRES.

BELLEZA GUERRERA

Frente a la propuesta -hasta el momento más popular- de MBFWM de apostar por maquillajes naturales y empolvados; Locking ha decidido potenciar la mirada de su ejército de maniquíes a través de smokey eyes muy llamativos (en negro y azul intenso) y de estética grunge. Un make-up ideado para pisar con mucha fuerza.