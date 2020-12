Ayuso critica el número "realmente bajo" de vacunas para Madrid y pide "más y pronto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho un llamamiento este jueves a "que lleguen más vacunas" y "que lleguen pronto, lo antes posible", porque el número comprometido por el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas es "realmente bajo".

Así lo ha manifestado en una visita a la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112 (ASEM112) para felicitar la Navidad a los profesionales que durante estos días permanecen de guardia, después de que ayer se anunciara el plan de vacunación contra el Covid-19 de la Comunidad de Madrid, que comenzará este domingo con las 1.200 dosis que se recibirán eses mismo día, con la previsión de recibir cada lunes 48.750 dosis durante 12 semanas.

"Queremos hacer un llamamiento desde la Comunidad de Madrid para que lleguen más vacunas, que lleguen pronto, lo antes posible, y que podramos proteger en primer lugar a los más vulnerables, pero también al resto de la población, para pronto recuperar nuestras vidas", ha manifestado la dirigente madrileña.

Ayuso ha señalado que el número de vacunas que "teóricamente" van a recibir las comunidades autónomas, en concreto la de Madrid, "es un número realmente bajo con el que es muy difícil proteger ahora mismo a los ciudadanos y hace falta, por tanto, más recursos".

"Nosotros, como gobierno autonómico que conoce bien la lucha contra la pandemia, nos ofrecemos a dar nuestra ayuda para cualquier cosa, para almacenar, para logística, para hacer cualquier gestión necesaria para que estas vacunas lleguen pronto y podamos de manera eficaz proteger a los ciudadanos", ha agregado la presidenta.

Ayuso ha estado acompañada por el consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Gobierno regional, Enrique López, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

La respuesta de Illa

Ante esto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que "quien quiera convertir una esperanza en una disputa política volverá a cometer un error".



"Habrá sin duda quien quiera convertir esto en un terreno de disputa política, pero nosotros no lo haremos. Yo creo que se equivocan mucho y me parece que es un mal camino, pero cada uno decide lo que quiere hacer en la vida", ha reflexionado en una entrevista en Efe.



Illa ha explicado que el proceso de vacunación va a ser gradual y que "no va a depender del bolsillo, del poder adquisitivo o del estatus social", sino de "lo que han dicho los expertos", y tampoco "discrimina por ningún tipo de razón".

El ministro ha asegurado que "no habrá una lista pública" de personas que rechacen vacunarse contra el coronavirus, pero ha defendido la necesidad de saber, "por garantías", que se les ha ofrecido recibir el fármaco y han declinado.



La campaña de vacunación arrancará en España el próximo domingo con una primera remesa de dosis del fármaco de Pfizer/BioNTech, del que llegarán a nuestro país algo más de 4,5 millones de dosis en las próximas doce semanas a un ritmo de alrededor de 350.000 unidades semanales.



Esta primera tanda llegará el sábado a Guadalajara, donde la farmacéutica tiene un almacén; "por esta razón, por ninguna otra", ha aclarado el ministro, quien ha incidido en que "lo relevante" es que todas las comunidades van a empezar a administrar el preparado a los grupos prioritarios de riesgo más vulnerables.