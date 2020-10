Bronca en el Metro de Madrid: "¡Mi tío acaba de fallecer por el puto Covid, ponte la mascarilla!"

La mascarilla se ha vuelto un elemento de disputa, o más bien, el hecho de no llevarla. El Metro de Madrid ha sido testigo de una acalorada discusión en la que una mujer abroncaba a otro viajero por no llevarla puesta. “Se ha muerto esta tarde un tío mío por el puto Covid, ¿vale? No puedo despedirme de él. Tú respeta y lleva la mascarilla puesta. ¡No viajas tú solo!", le espeta la mujer visiblemente enfadada.

El hombre, lejos de amedrentarse o disculparse, pretende encararse con la voz acusadora, y otra pasajera le detiene. Eso sí, previamente ha ocultado su cara con el elemento de la discordia, consciente de que está siendo grabado.

El vídeo ha sido difundido por el canal Telemadrid y ha provocado la indignación de muchos usuarios en redes sociales. Otros, en cambio, la han tomado con la mujer: "Otra que quiere su minuto de gloria".

La tensión, por suerte, no fue a más y la cosa quedó ahí. El canal autonómico asegura que esto no es un hecho aislado: “Son frecuentes las actitudes irresponsables de algunos que con frecuencia se quitan o no usan las mascarillas en espacio público, poniendo en riesgo de contagio a los demás”.