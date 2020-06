Madrid no colgará la bandera LGTBI para cumplir la sentencia del TS sobre enseñas no oficiales

El Ayuntamiento de Madrid no colgará este año en la fachada del Palacio de Cibeles la bandera arcoíris durante la celebración del Orgullo LGTBI tras la sentencia del Tribunal Supremo en la que determina que no es compatible ni con la Constitución ni con el marco legal vigente la colocación de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos, aunque sea de forma ocasional.

Así lo han trasladado fuentes municipales a la agencia Europa Press, quienes han apuntado que el Gobierno municipal no puede "colgar ni esta bandera ni ninguna otra no oficial en acatamiento de la sentencia".

Si bien, se iluminará el Palacio de Cibeles con los colores del arcoíris durante toda la semana que dure el Orgullo. Además, se va a instalar un circuito de banderolas con la campaña municipal del Orgullo desde la Puerta de Alcalá hasta Cibeles, que estará también presente en marquesinas y mupis digitales por toda la ciudad.

Vox no quiere bandera

El año pasado, primera celebración del Orgullo con José Luis Martínez-Almeida como alcalde, la colocación de esta enseña se realizó con polémica. Vox, formación que había firmado un pacto de investidura con los populares se oponía a su colocación.

Finalmente fue desplegada en un lateral de la fachada, aunque el acto en el que se colocó no contó ni con la presencia de asociaciones LGTBI ni con la de la oposición.

Se aseguró entonces que la bandera se situaba en el lateral, pese a que tradicionalmente había ocupado el centro, al atender a criterios de Patrimonio para no dañar la fachada recientemente restaurada. El día antes se había colocado una bandera de España en el centro.