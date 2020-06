Reabren los parques infantiles de Madrid, que serán desinfectados a diario

Noticias relacionadas Estos son los 19 grandes parques que abren hoy en Madrid, que entra en la Fase 1 de la desescalada

Las zonas infantiles de los parques de la capital, que habían sido clausuradas como medida de prevención ante el avance del coronavirus al igual que los propios parques, volverán a poder utilizarse a partir de este lunes y serán desinfectadas a diario.

Se trataba del último espacio de los parques que quedaba por abrir durante la desescalada después de que el Consistorio de la capital permitiera la entrada, primero en los pequeños (los de distrito), y después en los 19 grandes parques de al capital, como El Retiro.

Ahora serán los más pequeños quienes disfruten de estas áreas, que serán limpiadas y desinfectadas a diario, si bien el Consistorio ha pedido a los padres que estén "atentos" para evitar que los menores estén en ellas en condiciones de seguridad.

"Vamos a limpiar evidentemente de forma diaria, pero creo que también es muy importante, especialmente con los parques infantiles, que a todo lo que no llegue el Ayuntamiento lleguen los padres", aseveró la vicealcaldesa, Begoña Villacís, durante el anuncio de la reapertura.



Los parques, de carácter histórico y singular, se han mantenido clausurados para evitar aglomeraciones. El Ayuntamiento de Madrid los cerró antes de decretarse incluso el estado de alarma al comprobar que muchos madrileños se habían dirigido a ellos cuando se había recomendado no salir a a la calle.



Ya en la desescalada, tanto el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, como la vicealcaldesa, Begoña Villacís, habían manifestado en reiteradas ocasiones que no abrían los grandes parques para que no se produjeran concentraciones de personas.