Los parques pequeños reabren hoy en Madrid: no podrás ir ni al Retiro ni a la Casa de Campo

El Ayuntamiento de Madrid abrirá desde primera hora de la mañana de este viernes los parques pequeños de los distritos, mientras que por "prudencia" y para evitar aglomeraciones se mantendrán cerrados los 19 parques de mayor tamaño.



A diario abrirán los parques de los distritos pero por el momento no lo harán las grandes zonas verdes como el Retiro, la Dehesa de la Villa, la Casa de Campo o Madrid Río. También permanecerán cerradas las áreas deportivas y los espacios de juego infantiles.



El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aclaró después que si el próximo lunes Madrid finalmente pasa a la fase 1 de la desescalada el Gobierno municipal será "flexible" con la decisión de no abrir los grandes parques de la ciudad.



Martínez-Almeida argumentó que en los parques pequeños es "más controlable" por parte de la Policía Municipal que no se den escenas como niños jugando al fútbol o personas quedando, ya que se trata de lugares que se abrirán "para pasear o hacer deporte, no para estar".



También dijo que la decisión obedece a que Madrid todavía se encuentra en la denominada fase 0 de desescalada. "Todavía no sabemos si el Gobierno de la nación va a autorizar que se pase a la fase 1. Por tanto, seguimos en la fase 0. Y al seguir en la fase 0 ya veremos si nos autorizan llegar a la fase 1 y qué decisión tomamos con los grandes parques de Madrid, pero por ahora el hecho es que todavía estamos en la fase 0", consideró el regidor.



Martínez-Almeida añadió que si ha demostrado "algo" su equipo de Gobierno es "flexibilidad para adaptarnos a los diferentes escenarios que se iban produciendo". "Nosotros también tendremos esa flexibilidad, obviamente si se pasa a la fase 1 nos replantearemos las decisiones que hemos tomado", agregó el alcalde popular.



El alcalde también pidió a la ciudadanía que cumpla las normas y que, por ejemplo, no haga deporte en parejas ni en grupos o que los vecinos no se paren a tener conversaciones en la calle.

Estos son los 19 parques que no abrirán

El listado de las zonas verdes que no abrirán, un total de 19, incluye además del Retiro o Madrid Río, Fuente del Berro, el Capricho, Quinta los Molinos, jardines de Sabatini, Torres Arias, Juan Carlos I, Juan Pablo II, Viveros Casa Campo y viveros Estufas, Rosaleda, Valdebebas, Finca Tres Cantos, parques del Oeste, Oriente, Dehesa de la Villa, Casa de Campo y el parque lineal del Manzanares.



En total, según datos de la Consejería de Medio Ambiente y Movilidad, se reabrirán hoy 3.800 parques y zonas verdes (áreas caninas incluidas), de los cuales 170 son pequeños de más de una hectárea y media, mientras que permanecerán cerrados 19 parques.