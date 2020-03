El drama de las UCI de Madrid: se elige entre salvables y desahuciados al estar desbordados

El tamaño de una unidad de cuidado intensivo (UCI) no se mide por su número de camas, como ocurre con el resto del hospital, sino por el número de respiradores. La respiración asistida a un paciente solo se da en la UCI y en los quirófanos. A raíz del colapso que sufren los hospitales madrileños, los respiradores de los quirófanos se han puesto a disposición de los pacientes graves de Covid-19, con todo lo que ello conlleva, como cirugías graves canceladas por el coronavirus. Y aún así no hay respiradores para todos.

La UCI es un recurso que siempre está “triando”, es decir, eligiendo quién recibe cuidados intensivos y quién no, según explica la doctora Ángela Hernández, cirujana y portavoz del sindicato AMYTS (Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid). “Cuando hay menos recursos de UCI se intensifica ese triaje”. Tanto es así, que ya se están dando casos en que un paciente no recibe un respirador en beneficio de alguien que tiene más posibilidades de sobrevivir. Esto ya pasa en Italia y pasó en China. Una cuestión de probabilidad que encierra una terrible elección.

Este martes la cifra oficial de infectados por coronavirus se ha disparado en España. Ya son 11.200 pacientes contagiados y más de 500 muertos. Nuestro país es el cuarto peor parado del mundo solo superado ahora mismo por Italia, Irán y, obviamente, China.

Y dentro de España, Madrid se lleva la peor parte. La Comunidad acumula 4.871 contagios confirmados y 355 muertos. Este martes, sin ir más lejos, se ha confirmado la muerte de al menos 19 ancianos inquilinos de la residencia Monte Hermoso, según ha adelantado Europa Press. Pese a esto, la peor tasa de contagio se la lleva La Rioja, donde hay más de 100 enfermos por cada 100.000 habitantes. Esto dibuja un escenario sin precedentes que no parece que vaya a ir a mejor en los próximos días.

Cifras que faltan

Según una estimación exportada de las experiencias de China e Italia, de cada 100 pacientes de Covid 19, 80 se recupera en casa. De los 20 que ingresan en un hospital, 15 pasan a planta y 5 a la UCI. Es decir, que aproximadamente un 5% de los pacientes contagiados de coronavirus necesitan pasar a cuidados intensivos. “Cinco de 100 es muchísimo”, Hernández.

Este lunes había 392 pacientes en las UCI madrileñas, pero esa cifra puede duplicarse en cuastión de horas, igual que lo han hecho todas las demás. La terrible elección sobre quién puede salvarse y quién no se hace habitualmente en los hospitales, pero con el repunte de la crisis del coronavirus, se ha convertido en una realidad diaria. “Ya se está eligiendo a quién se lo das”. Pero Hernández matiza, la retirada de un respirador a un paciente al que ya le ha sido concedido no es lo habitual. “El respirador se retira cuando una persona no evoluciona bien, pero eso es difícil que pase”, afirma.

“Se están habilitando estas camas [de UCI] en zonas de rehabilitación y cogiendo los respiradores de quirófanos”. Hay dos posibilidades, o se mete al paciente en un quirófano o bien se coge el respirador del quirófano y se lleva a otra zona. En cualquier caso ese quirófano queda inhabilitado.

La mayor queja de la doctora Hernández es la falta de información oficial por parte de la Consejería de Sanidad, no hay una cifra oficial del número de respiradores en la Comunidad de Madrid. “No lo saben ni los intensivistas”. La pregunta más lógica que surge es: ¿Cómo se aborda una crisis sanitaria sin conocer bien los recursos que se tiene para combatirla?

Centros de salud

El colapso sanitario va más allá de las unidades de cuidados intensivos, también los centros de salud se están viendo superados por el coronavirus. La Comunidad de Madrid se ha visto obligada a decretar este martes la apertura de estos centros de atención primaria todos los días, incluidos sábados y domingos. “Van a abrir en fin de semana pero no dicen cómo se va a organizar el personal. Los centros de salud se están autogestionando, prácticamente”, denuncia Hernández.

En un centro de salud es perfectamente posible hacer la prueba del coronavirus o, más bien, tomar las muestras necesarias para hacer la prueba, que ya se está realizando en al menos 10 laboratorios de hospitales de Madrid.

“Este problema requiere un grado de coordinación mucho mayor en la red hospitalaria de Madrid, y diría de toda España. Tenemos que ir un paso por delante. Si está habiendo coordinación, no se ve”.

Asimismo, los sindicatos AMYTS y CSIF, denuncian la falta de comunicación por parte del Gobierno de Ayuso. “La Consejería está teniendo una actitud de comunicación absolutamente opaca, salvo cuando sale la presidenta a decir cuatro tonterías que mejor se las podría ahorrar. La información debería ser puntual y diaria desde la Consejería”.

La curva de contagiados se encuentra en un momento de subida exponencial y está superando todas las expectativas. El comportamiento de esta curva y los efectos de las restricciones del estado de alarma se verán en las próximas semanas. Ahora bien, para eso hay que tener una cifra fidedigna de los pacientes contagiados, algo que los sindicatos también cuestionan: “Creemos que no se están contabilizando bien los casos positivos que hay en los domicilios, porque la gente no está consiguiendo que le cojan en el teléfono habilitado”.