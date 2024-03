El Madrid gana al Athletic para seguir atado al liderato y Rodrygo se pone 'morado' antes del City

El Real Madrid ya es libre de pensar en el Manchester City. A nueve días del partido de Champions, y con un rival, el Athletic, que en seis jugará la final de Copa del Rey, el equipo que dirige Carlo Ancelotti superó el desafío. Rodrygo fue la estrella con un doblete. Primer marcó un golazo desde fuera del área y en la segunda parte culminó con destreza una gran contra. [Narración y estadísticas: Real Madrid 2-0 Athletic]

Las victorias de Barcelona y Girona daban una oportunidad para resucitar la pelea por La Liga, pero el Madrid pretende solventar el campeonato por la vía rápida. Ya son sólo ocho jornadas las que quedan por jugarse y los blancos mantienen su ventaja de ocho puntos sobre los culés. El Clásico, dentro de dos fechas (21 de abril) y con la Champions de por medio, servirá para poner el punto final o dar una prórroga.

Con Vinicius sancionado, Bellingham volvió de su castigo de Mestalla. Pero el regreso importante fue el de Éder Militao, tras romperse el cruzado en la primera jornada. El partido tuvo la rareza de ver de blanco en el Santiago Bernabéu a un equipo que no fuera el Real Madrid. El Athletic lució su tercera equipación, mientras que el conjunto local vistió de morado por el estreno de su nueva camiseta.

Militao, junto a Bellingham en su reaparición con el Real Madrid tras su grave lesión EFE

A los ocho minutos, Rodrygo dio al Madrid la tranquilidad que buscaba en un día así. En la primera llegada del equipo hoy púrpura, el brasileño recorrió la frontal y sacó el látigo con la pierna derecha. Desde que el balón salió de su bota, se vio que entraría por el palo contrario.

Un golazo para romper una sequía sin marcar de 50 días (10 de febrero), en el caso de Rodrygo, que se abrazó con en la celebración con un fisio -Jaime Salom- que esta semana perdió a su madre. Para colmo del Athletic, pasados otros diez minutos se lesionó Yeray y se marchó del campo con cara de circunstancias pensando en la Copa. Entro en su lugar Vivian.

Tras el 1-0, el Madrid relajó sus pulsaciones y falló demasiado con la salida de balón. Poca intensidad de los de Ancelotti frente a la del rival. El Athletic estaba muy bien en la presión, pero aún así arriesgó poco y, casi siempre que lo intentó, se topó con un Rüdiger soberbio. Al que se pide más es a Nacho, el capitán.

Se acercaba el descanso y, con el Athletic también adormilándose, los de casa gozaron de alguna buena ocasión. Fede Valverde rozó el gol desde fuera del área, pero Agirrezabala la detuvo. También la tuvo Tchouaméni en un córner con un cabezazo que se fue lamiendo el palo. El primer tiro a puerta del Athletic, además sin peligro, llegó en el descuento.

Grave error de Alberola Rojas

Empezó el segundo acto, pero antes en el túnel de vestuarios Carvajal recordaba a sus compañeros que se estaban jugando La Liga. Dani pedía intensidad y el equipo salía dispuesto a meter una marcha más. A los cuatro minutos, un disparo de Brahim se estrelló en el palo. En el 52', Lunin hizo un paradón ante la réplica de los de Ernesto Valverde.

El Madrid reclamó dos penaltis a Alberola Rojas, uno de Vivian sobre Bellingham y otro de Lekue sobre Rodrygo. Este último no se pitó porque se señaló fuera de juego del brasileño, pero no lo era porque el balón venía de un jugador del Athletic. En el banquillo blanco, no se lo creían y no se hicieron esperar los cánticos de Negreira en el Bernabéu.

Bellingham, perseguido por dos jugadores del Athletic EFE

El primer cambio del Madrid fue Joselu por Brahim. Antes, Valverde hizo otras tres sustituciones para dar entrada a Yuri, Ruiz de Galarreta y Adu Ares. Con el runrún en el estadio sobre el árbitro, la tranquilidad llegó de nuevo al graderío madridista gracias a Rodrygo.

El '11' del Madrid, hoy en la izquierda sin Vinicius, culminó una gran contra. Recortó en el área al defensa del Athletic y definió a la perfección para firmar su doblete y poner el 2-0 en el marcador. De seguido al gol, la Grada Fans reivindicó que el día del City todo el Bernabéu vaya vestido de blanco.

Susto de Fede y vuelta de Militao

Lo negativo, con el partido ya visto para sentencia, fue que Valverde se tuvo que ir del campo algo tocado. El uruguayo fue sustituido junto a Kroos y Rodrygo, que cerró así un partido descomunal, y entraron al campo Camavinga, Lucas Vázquez y Modric, ovacionadísimo como siempre.

Para el final quedó un momento de enorme felicidad para el madridismo y, sobre todo, la persona que lo protagonizó: Éder Militao. El central jugó los últimos minutos tras la grave lesión de la que ya está recuperado. Se lesionó en la primera jornada y volvió en la 30, ante el mismo rival. Un 'fichaje' esperadísimo en el Madrid para la parte final de la temporada.

Victoria del Madrid, que ahora tiene nueve días para preparar el partido contra el City. Si lo de Valverde queda en nada, la noche salió redonda para el equipo merengue. El Athletic se fue del Bernabéu sin puntos, pero su verdadera cita es en una semana en La Cartuja y ante el Mallorca de Javier Aguirre.

Real Madrid 2-0 Athletic

Real Madrid: Lunin; Carvajal (Militao, m.92), Rüdiger, Nacho, Mendy; Tchouaméni, Kroos (Camavinga, m.81), Fede Valverde (Lucas Vázquez, m.80), Bellingham; Rodrygo (Modric, m.81) y Brahim (Joselu, m.72).



Athletic Club: Agirrezabala; De Marcos (Yuri, m.58), Yeray (Vivian, m.25), Paredes, Lekue; Prados (Ruiz de Galarreta, m.58), Vesga; Iñaki Williams, Sancet (Muniain, m.76), Berenguer; y Guruzeta (Djaló, m.58).



Goles: 1-0, m.8: Rodrygo. 2-0, m.73: Rodrygo.



Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego). Mostró cartulina amarilla a Tchouaméni (56) y Nacho (70) por el Real Madrid; y a Ruiz de Galarreta (86) por el Athletic.



Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésima jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 72.991 espectadores.