Brahim, de la gloria a la tristeza: exhibición en el campo y lesión que pone al Madrid contra las cuerdas

El partido de Brahim pasó de la gloria más absoluta a la tristeza. El futbolista fue decisivo durante su estancia en el terreno de juego y marcó el gol de la victoria del Real Madrid frente al Leipzig. Sin embargo, se tuvo que retirar del césped tras un problema en el sóleo bien entrada la segunda parte. Un contratiempo que parece ser menos de grave lo que se esperaba, pero que hizo saltar las alarmas por momentos.

La ida de los octavos de final de la Champions League se decidió gracias a su talento. El centrocampista malagueño sustituyó con creces a Jude Bellingham y mostró toda su calidad una vez más. Dejó jugadas para el recuerdo y culminó su gran actuación con un portentoso gol. Un tanto de estrella y que dejó claro que hay un enorme futbolista en él. Sin embargo, una inoportuna lesión le vino a ver en la recta final del encuentro.

Brahim Díaz se tuvo que marchar del terreno de juego tras lesionarse en la pierna derecha en el arranque de una contra. El futbolista quiso parar el juego al ver los problemas físicos que sufría, pero el Leipzig optó por no echar el balón fuera. La acción acabó con un disparo de Haiadara que tuvo que sacar Lunin con una gran estirada.

Acto seguido, Brahim fue sustituido por Carlo Ancelotti y el italiano optó por meter en el terreno de juego a Lucas Vázquez para completar los últimos minutos del partido. El malagueño había sido la gran figura del partido, ya que marcó el único tanto con una espectacular jugada nada más arrancar la segunda parte.

Por suerte y para alivio del madridismo, Brahim descartó que su lesión fuese algo más grave y habló ante los medios una vez finalizó el encuentro. Aseguró que había notado "un golpe" y señaló que le habíado subido el "sóleo", aclarando que sus problemas físicos no eran tan importantes como parecían.

Brahim es atendido por los servicios médicos del Real Madrid tras lesionarse frente al Leipzig. REUTERS

Gol maradoniano

Brahim se ha convertido un futbolista de garantías para Carlo Ancelotti. Cuando los focos le apuntan no mengua y saca su mejor versión. Frente al Leipzig fue así. Tenía la difícil misión de sustituir a Jude Bellingham sobre el terreno de juego y no se achicó ni un solo instante.

Le costó entrar en calor, pero cuando carburó ya no hubo quien le parase. Y es que, como casi siempre que juega, dejó un detalle para el recuerdo, aunque esta vez se trató de un diamante en bruto. Se vistió por segundos de Maradona para silenciar por completo el Red Bull Stadium.

Al más puro estilo Maradona, Brahim fue el desatascador del encuentro con una jugada de futbolista especial. Se levantó del suelo, condujo y regateó a cuatro futbolistas del conjunto alemán antes de poner el balón al palo largo de la portería defendida por Gulácsi. Imparable, de inicio a final, la jugada de un Brahim que salió de Leipzig siendo el mejor jugador del partido.

Disparo de Brahim para marcar el primer gol del partido frente al Leipzig. REUTERS

Y no es que sea flor de un día, sino que Brahim lleva consolidándose como un jugador clave en el Real Madrid a lo largo de esta temporada. El centrocampista presenta una hoja estadística de siete goles y 3 asistencias en 12 partidos como titular, unos números que le presentan como uno de los futbolistas más desequilibrante del conjunto blanco.

Quita peso a su lesión

El centrocampista hizo saltar las alarmas al tenerse que marchar del terreno de juego. La larga lista de futbolistas lesionados parecía aumentar con otro más, pero el propio Brahim tranquilizó a todos una vez finalizó el partido para alivio de Carlo Ancelotti.

El jugador aseguró que notó "un golpe" y que no sabía si se le "subió el sóleo" de la pierna derecha, pero que confiaba en que las pruebas que le realicen el miércoles concluyan que no es "nada" grave.

Brahim, tras terminar el partido con hielo en su pierna. REUTERS

"Ahora mismo no sé qué tengo. He notado un golpe y no sé si se me subió el sóleo. Mañana haremos pruebas y no será nada", declaró ante los micrófonos de Movistar Plus. Unas palabras que llaman a la tranquilidad, algo que no habrá en el Real Madrid hasta que los médicos digan lo contrario.

