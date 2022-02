El análisis de Pablo Laso de la gran remontada del Real Madrid ante Olympiacos en Euroliga

El Real Madrid ganó a Olympiacos y con remontada de las que se recuerdan durante muchos años. Comenzaron por detrás en el marcador los griegos, pero tras el descanso fueron recortando distancias hasta que llegó el momento de ponerse por delante. Sergio Llull y Rudy Fernández tiraron del carro para hacer a su equipo más líder en la Euroliga. Tras el partido, Pablo Laso analizó la victoria.

Felicitación a sus jugadores

"Felicitar al equipo por la victoria porque sabíamos que iba a ser complicada. Hoy hemos ganado dos partidos. El primero que era ganarlo y después sacar el average, que al final lo hemos conseguido en las últimas jugadas. En el primer tiempo hemos jugado bien, sin energía, pero bien, y en el segundo bien pero con energía. Y parecen dos equipos diferentes. Hemos dado la vuelta al ritmo del partido. Podía ser crítico con el equipo por el primer tiempo y estar muy orgulloso por el segundo. Me quedo con las dos cosas y me voy contento por la victoria. Estamos en una vorágine de partidos que nos obliga a pasar página y pensar ya en el partido del viernes".

Actuación de Heurtel

"Para mí Heurtel no ha jugado bien porque haya metido puntos, que sí y habla muy bien de él, pero creo que ha sido capaz de llevar muy bien al equipo en muchas situaciones. Puede ser uno de sus mejores partidos con nosotros. Ha hecho muy bien muchas cosas que valoro y me alegró por su actuación".

Diferencia de energía

"La carga de partidos puede ser que nos haga no tener tanta energía. Tenemos semanas de 2-3 partidos y llevamos ya más de 40 partidos y no es fácil mantener ese nivel de energía y concentración, pero somos el Real Madrid y debemos entender que ese es nuestro ADN. Estoy muy contento con la reacción del equipo en el segundo tiempo que nos ha servido para ganar un partido importante de Euroliga, pero debemos tener más intensidad".

Invictos en casa

"Estoy contento por ese registro. Necesitamos ese calor del público y lo hemos tenido. El Palacio nos ha ayudado y es algo que necesitamos porque jugamos ante grandes equipos. En el segundo tiempo hemos vivido esa sensación de que el público nos ha ayudado mucho, partiendo de que el equipo es el primero que transmitía. Ha sido muy importante esa comunión para sacar el partido. El registro es muy bueno. Son muchos partidos ante equipos muy buenos y siempre hay alguno que se te puede escapar porque no juegas bien. Cada partido es complicado y nos acercamos más al objetivo de estar en playoff y luego entrar entre los cuatro primeros".

Las bajas de Deck y Taylor

"Ambos van a tener que parar unos días. Los temas musculares son complicados con tantos partidos. Hanga también está parado pero esperemos que pueda estar para el viernes. A mí me gusta tener a todos aunque me fastidie tener que dejar luego alguno fuera. Vamos a esperar un poco, pero tenemos que valorarlos a los dos y veo difícil que puedan jugar esta semana".

Thomas Heurtel

¿Cómo se siente?

"Es una victoria que sienta especialmente bien después de no haber hecho una buena primera parte, donde no estuvimos acertados y no jugamos con energía. En la segunda parte, sí lo hemos hecho y la hemos ganado por 22 puntos, que es una gran victoria. La diferencia ha sido la energía que hemos transmitido. Totalmente diferente a la primera parte y se ha visto en el marcador".

Apoyo de la afición

"Tenemos un calendario muy duro. Cada dos días jugamos contra muy buenos equipos. Hoy hemos conseguido una gran victoria ante nuestra afición. Me he encontrado muy bien, con mucha energía, acertado y estoy contento. Ellos nos han transmitido su energía y han sido nuestro sexto hombre".

