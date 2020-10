La portada del diario AS (06/10/2020)

Portada AS (06/10/20)

"El Madrid vuelve a 1980", así titula el diario AS su portada de este martes 6 de octubre. El mercado de fichajes bajó su telón y en el Real Madrid no se ha producido ninguna nueva incorporación, a excepción del regreso de los cedidos (Lunin, Odriozola y Odegaard). Algo que no sucedía desde hace cuatro décadas.