La portada del diario AS (13/04/2020)

"Se busca clon de Casemiro", así titula la portada del diario AS en su edición de este lunes 13 de abril de 2020. El Real Madrid busca en el mercado un jugador del mismo perfil que el brasileño para completar la plantilla de la próxima temporada. Sería el jugador que completaría el centro del campo para no tener problemas en algún momento en el que no se pueda contar con el '14'.