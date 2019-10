Portada AS (17/10/2019)

"El Clásico en el aire", así titula el diario AS su portada de este jueves 17 de octubre de 2019. El partido entre Barça y Madrid aún no se sabe dónde se jugará, ya que LaLiga ha pedido que se dispute en el Bernabéu. Los clubes no quieren alterar las fechas del calendario.