La portada del diario AS (24/06/2019)

El diario AS entrevista a Fernando Torres tras anunciar su retirada del fútbol profesional. El ex futbolista rojiblanco asegura que "el último día del Calderón fue mejor que el Mundial" y que "para volver al Atlético necesito formarme. No quiero ser el portavoz ni el enlace con el vestuario".