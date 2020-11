Pochettino, la 'ganga' de los banquillos: "Estoy esperando..."

Relacionado con el Real Madrid, relacionado con el Barcelona, relacionado con el Manchester City... El nombre de Mauricio Pochettino ha ido saltando de una agenda a otra desde que fuera despedido del Tottenham hace ya casi un año. A punto de cumplirse el 'aniversario', ha hablado en Sky Sports acerca del rumbo de su carrera en los banquillos.

Pochettino apunta que no sabe si su próximo proyecto será en Inglaterra, donde antes de los Spurs dirigió una temporada al Southampton, y afirma no tener prisa porque está esperando "el proyecto adecuado". No cerraré ninguna puerta", indicó durante la entrevista. Parece cuestión de tiempo que alguna acabe llegando.

Es cierto que en el último año, lo que ha llegado no se ha concretado. Su nombre ha sido vinculado con varios grandes equipos de Europa y por unas razones o por otras no se ha hecho. El Barça barajó su fichaje tras despedir a Setién, pero se descartó rápido por la opinión culé sobre un entrenador que en el pasado dijo que nunca entrenaría al conjunto azulgrana.

Rumores del Madrid

A Pochettino también se le ha relacionado con el Real Madrid. El técnico argentino nunca ha ocultado que le gustaría coger las riendas del equipo blanco algún día, pero mientras esté Zinedine Zidane en el puesto parece difícil que en las oficinas hagan un cambio de entrenador. A Pochettino solo le valdría que fuera el propio Zidane el que dejara el cargo como hiciera en 2018 tras la conquista de la Champions League.

Jose Mourinho y Mauricio Pochettino, durante un partido de la Premier League REUTERS

Eso sí, Pochettino se siente preparado: "Siempre me siento listo para volver a involucrarme en esto. No es un estrés trabajar, ni ir a entrenar, ni preparar un partido, ni competir. Mi pelo ahora es largo, espero cortármelo cuando vuelva a los banquillos. Estoy deseando volver a participar en este juego", explicó.

"Es mi pasión, no mi trabajo. Mi energía está a tope. Pero entiendo que es un buen momento para esperar. Aprendí cuando era muy joven que el fútbol dicta tu camino. Estoy esperando el proyecto adecuado", añadió.

Sobre el tiempo de inactividad, él no lo ve así: "Estamos dentro, estamos trabajando, estamos haciendo otras cosas. Pero no es lo mismo participar todos los días y compartir tiempo y espacio con tus jugadores y tu personal. Siempre, por supuesto, estás extrañando todo eso. Esa es la realidad". "No siento que lleve un año sin trabajar. Además es un tiempo extraño para todos, también para el fútbol", concluyó.

[Más información: Alfredo Duro destituye a Zidane: "Gracias por todo, Pochettino espera"]