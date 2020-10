Courtois: "Una derrota siempre está bien para despertar y mejorar"

Derrota del Real Madrid en La Liga ante el Cádiz. El 'Choco' Lozano evitó con su gol una nueva victoria del conjunto blanco, que llegó al inicio de la jornada 6 en la posición de líder de la clasificación. El encargado de dar la cara ante los medios de comunicación tras caer fue Thibaut Courtois.

El portero belga habló a pierde campo y señaló que "ahora mismo es duro hacer una valoración". "Hay que analizar el partido de forma interna. La primera parte fue muy mala, tuve que intervenir tres o cuatro veces, no ganábamos los duelos... El míster hizo cambios y estuvimos mejor, pero no encontramos el gol. Ellos son un buen equipo y lo han demostrado", añadió el guardameta.

Courtois afirmó que "no es fácil de explicar", pero que ya este domingo cuando vuelvan al trabajo hablarán entre ellos para ver lo que ha pasado ante el Cádiz. Lo que sí matizó es que no han "entrenado los veinte juntos" hasta este mismo viernes, poniendo así de relieve que "es difícil cuando hay partidos de selecciones". Aunque eso sí, afirmó que "esto no puede ser una excusa".

Es el momento de las críticas y por ello, el propio internacional belga dejó claro una estadística: "En los cinco partidos que hemos disputado en La Liga, tuvimos la portería a cero en tres de ellos". De hecho, el Cádiz pudo ampliar su renta en el Di Stéfano, pero bien Courtois, los defensas o los propios errores de los amarillos impidieron que el marcador fuese más abultado.

Todo esto lleva a una reflexión a Thibaut: "Hay que estar siempre bien en todo. En defensa, en ataque, en portería y en todo". El guardameta del Real Madrid se reincorporó a los entrenamientos en Valdebebas esta misma semana después de regresar de la concentración de los Diablos Rojos por unas molestias.

Se esperaba incluso que podría ser Lunin el elegido para enfrentarse al equipo gaditano, pero finalmente Zidane decidió optar por dar continuidad a Courtois. Igual que su portero, el técnico francés tampoco quiso poner excusas a la derrota y señaló que "no hay explicaciones, hay que asumir la derrota y nada más".

El momento de despertar

Antes de finalizar para el micrófono de Movistar LaLiga, Thibaut Courtois quiso dejar claro que esta derrota puede servir como advertencia y para que el equipo despierte de cara a los importantes compromisos que están a punto de llegar: "Una derrota siempre está bien para despertar, para volver al trabajo y para saber en lo que tenemos que mejorar. Es una mala derrota, en casa, sobre todo, hay que ganar. Ahora hay que ganar al Shakhtar y con confianza ir al Camp Nou".

