SER: Bale, el único jugador del Real Madrid que rechazó bajarse el sueldo por la Covid

La llegada de Gareth Bale por el Tottenham no significa que la figura del extremo galés se olvide en España ni tampoco dentro del seno del Real Madrid. Casi todos los días llegan noticias sobre el futbolista y en esta ocasión es por una situación delicada. Según la Cadena SER, el jugador de Cardiff fue el único de la plantilla merengue que se negó a bajarse el sueldo la temporada pasada.

Desde la directiva del club blanco se pidió a los futbolistas de la primera plantilla que se rebajasen el sueldo un 10 por ciento por la situación que había creado la pandemia del coronavirus. Todos los jugadores del plantel aceptaron este gesto por lo excepcional del momento... menos uno. Bale, asesorado por sus representantes, dijo que él no iba a renunciar a parte de su ficha.

En todo esto tuvo un papel primordial Sergio Ramos. El capitán actuó de enlace entre José Ángel Sánchez y el vestuario. Mientras todos, a excepción de Gareth Bale, creyeron que era lógico que para la viabilidad del proyecto a corto y largo plazo lo mejor era esa medida, el galés se mantuvo enrocado en su rechazo a cualquier posibilidad de percibir menos dinero, según informa la SER.

Gareth Bale, en un partido del Real Madrid Reuters

Esta rebaja fue finalmente del 10 por ciento ya que La Liga acabó reanudándose en julio, pero esta reducción podría haber alcanzado el 20 por ciento de haberse dado por finalizada la temporada 2019/2020. Algo que ocurrió en otros países como Francia. Todos remaron entonces en la misma dirección, con la salvedad del galés. Incluso Zidane habló con sus jugadores para hablarles de lo necesaria que era la medida.

Sin primas

Otro de los puntos en esta austeridad económica fue en materia de primas. Directiva y plantilla llegaron al acuerdo de que pese a que se ganasen títulos no recibirían dinero a mayores como premio. No hubo dinero ni por la Supercopa de España conquistada en enero, ni tampoco por La Liga que acabaron ganando en julio.

Final del culebrón

La noticia sale a la luz después de que se cerrase la cesión de Bale al Tottenham. El jugador regresó a la que fue su casa antes del cierre del mercado de fichajes, allí está recuperando la sonrisa a las órdenes de José Mourinho, pero en junio acaba el préstamo y llegará el momento de resolver el culebrón sobre su futuro de forma definitiva.

Su rendimiento en el conjunto blanco fue de más a menos, hasta el punto de que en las dos últimas temporadas su papel fue de total secundario. Él mismo ha reconocido que no ha estado a su mejor nivel. "Estuve un poco plano, todo el mundo lo pudo ver. Cuando no estás contento, es difícil jugar al más alto nivel", dijo 'El Expreso de Cardiff' durante una entrevista con Sky Sports.

Bale, presentado con el Tottenham Tottenham

"No, no me arrepiento de nada. Solo quiero jugar al fútbol, eso es todo lo que puedo hacer y todo lo demás, todo lo que se diga desde fuera, escapa a mi control. Como he dicho no me arrepiento de lo que he hecho, diga lo que diga quién sea, porque eso ya es cosa suya. Sé lo que pienso de mí mismo y mi familia sabe muy bien quién soy, eso es todo lo que me preocupa", ha llegado a afirmar también el '11'.

[Más información - Bale esperó para marcharse del Madrid: "Ha tenido ofertas, pero el Tottenham era lo correcto"]