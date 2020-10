Borja Mayoral se disculpa con Jovic: "No me tenía que haber metido en cosas del Real Madrid"

Las palabras de Borja Mayoral en su presentación con la Roma armaron mucho revuelo. El delantero del equipo italiano y canterano del Real Madrid habló sobre su salida del club blanco y mencionó a Luka Jovic de tal manera que dio la impresión de haber dado a entender que Zidane prefería que siguiera él en el equipo antes que el serbio.

"Cuando llegué a la pretemporada con el Madrid, yo iba a salir del club rápido, pero Zidane quería que yo me quedase, yo le decía que tenía que salir para tener más oportunidades. Creo que el club escuchó a Zidane y por eso quería sacar a (el serbio, Luka) Jovic", aseguró Mayoral en su rueda de prensa de presentación, organizada en el centro deportivo de Trigoria.

Aquellas palabras han obligado a Borja Mayoral a aclarar lo que quiso decir. Eso hizo en El Larguero de la Cadena SER: "Si le tengo que pedir disculpas al Real Madrid o a Jovic se las pido. No me tenía que haber metido en cosas del Real Madrid. Se está utilizando fuera de contexto una cosa que he dicho. Zidane me transmitió que estaba contento conmigo. Pero yo no hablé con Zidane de Jovic. Ha parecido que le faltaba al respeto a Jovic y no es así", dijo.

Mayoral volvió a explicar cómo se fraguó su salida del Madrid: "En verano iba a salir pero se me cayeron un par de cosas y seguí entrenando con mi club con el que tenía contrato; entonces tuve una reunión con Zidane, me dijo que estaba contento conmigo, ya que tenemos confianza. Hablé con José Ángel y con Zidane y se decidió que lo mejor era que saliera, pero no hablamos nada de Jovic, nada. Sólo hablo de mí".

Respeto para Jovic y el Madrid

Para Jovic tuvo buenas palabras y volvió a negar que le faltara al respeto: "Tengo mucho respeto por Jovic, es delantero del Real Madrid. He estado mes y medio entrenando con él, pero en mi vida he faltado el respeto a un jugador, a un compañero, a Zidane o a un club".

Ante la hipótesis de que hubiera sido Jovic el que saliera no quiso mojarse: "¿Si se hubiera ido Jovic estaría en el Madrid? No lo sé, puede que sí o puede que no... iba a jugar en tantos equipos este verano pero estoy feliz en la Roma; estoy donde quiero estar". "Ahora soy jugador de la Roma, y me debo a la Roma y defenderé sus colores", concluyó.