Casillas: "Mourinho fue de las primeras personas que se preocuparon por mí"

Iker Casillas ha concedido una entrevista a ESPN y en ella habla del infarto que le apartó de los terrenos de juego y le hizo cambiar su percepción de la vida. Aquello también le hizo valorar más gestos como el que tuvo tras aquello José Mourinho, su exentrenador en el Real Madrid y con quien mantuvo una relación tensa por entonces. El portugués dejó sus problemas aparte ante los problemas de salud de Iker.

"Muchos no saben, pero el míster, José Mourinho fue de las primeras personas que me hablaron para ver cómo estaba", ha contado Casillas en la entrevista. El 1 de mayo del 2019 Casillas sufrió un infarto de miocardio por la obstrucción de la arteria derecha. Durante su recuperación, siguió en el Oporto en un rol fuera del campo.

"He vuelto a ver a gente que hace tiempo no veía, te hace valorar las pequeñas cosas. Vives más el día a día, te dejas de meter en tu mundo, en tu cabeza. Lo que tienes que hacer, que pensar, es lo que haré hoy", añadió sobre su forma de ver ahora la vida.

Hablando más desde su punto de vista, no puede evitar pensar cómo aquello podía haber resultado de otra manera: "Yo tuve mucha suerte, hay personas que no tienen tanta....a lo mejor tenía que irme de este mundo, pero las circunstancias me han hecho valorar todo. Soy un privilegiado, si puedo seguir pegado al fútbol, lo haré".

El mensaje de Mourinho

Mourinho mostró su cara más conciliadora en el momento del retiro de Casillas el pasado mes de agosto. En diálogo con el diario AS, el técnico luso aseguró que entre ellos se ha cultivado "una amistad honesta" y considera al ya exfutbolista "un gran portero y un gran hombre".

"Su inteligencia y su madurez han hecho que siempre nos respetemos y años más tarde hasta hayamos podido cultivar una amistad honesta", apuntó José Mourinho. "Es un portero histórico del Real Madrid, de la selección española y del fútbol mundial. Con él gané La Liga de los récords y con él he tenido momentos difíciles por mi decisión profesional y jamás personal de hacer jugar a otro compañero", añadió hace dos meses el entrenador portugués.

