Jovic, Mayoral y el eterno debate del '9': la encrucijada del Real Madrid

El final del mercado de fichajes del Real Madrid podría llegar en forma de sorpresa en la 'operación salida'. El club blanco ha hecho hasta casi todos sus deberes a falta de hacerse oficiales las marchas de Gareth Bale y Sergio Reguilón al Tottenham, el primero en forma de cesión y el segudo bajo una compra definitiva. No serían los últimos y ahora los focos señalan a Luka Jovic.

A Jovic le ha abierto la puerta del Real Madrid en forma de cesión en los últimos días de mercado. El serbio podría salir también a préstamo después de que Zinedine Zidane le expusiera la falta de minutos a la que se podría exponer en su segunda temporada de blanco. Ocupar el rol de suplente de Karim Benzema no sería suficiente para saciar las ganas de jugar de un futbolista joven que debe redimirse.

La primera temporada de Jovic en el Madrid estuvo lejos de cumplir las expectativas que había puestas en él. Los 60 millones de euros que pagó el club blanco al Eintracht Frankfurt por él fueron demasiado para el rendimiento que ofreció el jugador. Zidane cree que lo que debe hacer Jovic es volver a encontrar regularidad, algo que no tendría en el Madrid como suplente de Benzema.

Las opciones de Jovic

Pero su salida del Madrid conlleva varias cosas. La primera es que hay que elegir bien su destino en caso de que se produzca su salida. A Jovic no le han faltado pretendientes a lo largo del verano, pero la mayoría de ellos ya han encontrado alternativas ante la negativa del propio jugador y de la dirección deportiva respecto a su salida. Estos equipos son Chelsea, Mónaco o Nápoles.

Hazard y Jovic entrenando

La mejor opción de las que quedan es el Milan. Las relaciones con el club rossonero son buenas tras la venta de Theo Hernández el pasado verano y la reciente cesión de Brahim Díaz hasta 2021. El Milan le quiere, pero el Madrid debería asegurarse que Jovic contara con un papel importante a las órdenes de Stefano Pioli para repetir los números que hizo con el Eintracht hace dos temporadas: 27 goles y siete asistencias.

Pero el adiós de Jovic deja otra pregunta y es la de qué pasaría con el suplente de Benzema. ¿El Madrid se quedaría sin un recambio de garantías? Con el fichaje de Jovic el verano pasado se quiso acabar con eso tras años de dudas, pero no se acabó con ellas. A Mariano, otro que no cumplió con las expectativas hace dos años, también se le busca un nuevo destino, pero sus constantes negativas a irse (lo último ha sido rechazar al Benfica) lo complican todo.

La oportunidad de Mayoral

Sin Jovic y sin contar con Mariano, que de quedarse lo haría con un rol tan 'invisible' como el de la última temporada, la única alternativa para Zidane y el Madrid sería apostar por Borja Mayoral. El canterano ha regresado tras dos temporadas cedido en el Levante y a Zidane le está convenciendo lo que está viendo de él esta pretemporada, hasta el punto de que podría formar parte de la lista para este domingo contra la Real.

Mayoral era a principios de verano uno de los nombres señalados a vender en este mercado de fichajes. Con la necesidad de recaudar dinero, el traspaso de Mayoral era una buena oportunidad. A su puerta han llamado equipos como Lazio o Valencia, pero el precio ha sido un problema. El Madrid quiere entre 15 y 20 'kilos', pero todavía no ha encontrado un club que los pague.

Con Mayoral no se descarta nada y parece que todo depende de si a Jovic se le encuentra un destino de garantías o se desestima su salida. Al canterano solo le queda un año de contrato, por lo que el Madrid trata de no vacilar con su futuro. De quedarse tendría una gran oportunidad de demostrar en el club blanco lo que no pudo hacer el año que subió al primer equipo a las órdenes de Zidane.