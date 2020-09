El Everton hace oficial el fichaje de James Rodríguez por 25 millones de euros

James Rodríguez ya es nuevo miembro de la plantilla del Everton. El jugador colombiano abandona el Real Madrid y pone rumbo al club inglés para las próximas dos temporadas. Según ha anunciado la propia entidad británica, si el jugador quiere podrá disputar un tercer año opcional. La operación se cierra a cambio de 25 millones de euros para el Real Madrid.

El futuro de James estaba lejos de la capital. Su relación con Zidane no era buena y el club no contaba con el de cara a la nueva temporada. Él quería salir y ambas partes se abrieron ante cualquier oferta. La posibilidad de ir a la Premier, sin embargo, no fue la única. La Serie A apretó por su incorporación, pero las cifras de la oferta y el hecho de encontrarse con Ancelotti llevaron al colombiano a decidirse por el Everton.

"Estoy muy, muy feliz de estar en este gran club, un club con tanta historia, y aquí con un entrenador que me conoce muy bien", aseguró el jugador a los medios oficiales del Everton. "Estoy deseando lograr grandes cosas aquí, y ganar títulos, que es el objetivo de todos. He venido aquí para intentar mejorar, para mejorar. También he venido para ayudar al equipo a ganar, a jugar un buen fútbol, un fútbol entretenido".

Y una de las claves, como era bien sabido, era poder estar a las órdenes del técnico italiano. "Carlo y su equipo técnico podemos lograr grandes cosas y una de las grandes razones por las que firmé fue su presencia", ha indicado en esta presentación en tiempos de coronavirus.

James Rodríguez y el Everton

James ha recordado que sus momentos con Ancelotti en "dos clubes diferentes" como el Real Madrid y el Bayern de Múnich han sido "buenos", y que esta "fue una gran razón" para fichar por el Everton. El colombiano ha subrayado que es "un verdadero ganador" y que "el proyecto" que está elaborando el equipo inglés "es muy serio".

"Espero que podamos tener un sentimiento mutuo, positivo y bueno entre nosotros", ha indicado respecto a los aficionados, a los que ya ha mandado su primer mensaje. "Pueden estar seguros es de que voy a dar todo en cada situación de juego, en cada jugada, en cada entrenamiento. Haré todo lo posible".

Por su parte, el gran impulsor de la operación, Carlo Ancelotti, ha definido al colombiano como un "jugador fantástico, con mucha calidad y mucha capacidad para hacer asistencias". En sus primeras conversaciones ha podido detectar que "está muy emocionado con el proyecto" y que apenas tuvo que invertir "tiempo en convencerlo".

El Madrid, cerca de su objetivo

La venta de James Rodríguez era una de las tareas pendientes del Real Madrid. El club merengue ha acelerado la operación salida en estos últimos días y el colombiano era un caso por cerrar. Finalmente, gracias a la insistencia del Everton de Ancelotti, la entidad madridista pone fin a una etapa repleta de altibajos de James.

Además, se suman unos importantes 25 millones de euros a las cuentas del Real Madrid, que ya se fijó el objetivo de obtener unos 100 'kilos' en forma de traspasos.

