Vinicius defiende a Zidane y sus rotaciones: "Hay mucho talento, debemos comprenderlo"

El Real Madrid cuenta con Vinicius y el jugador está contento en el club merengue. El joven delantero ha superado las críticas, se ha adaptado a la élite del fútbol español y simplemente tiene que pulir algunos aspectos del juego que no le permiten ser el líder en ataque que aspira a ser. Zidane le ha dado minutos y el brasileño confía en el técnico. Para seguir subiendo peldaños, este verano ha apostado por el trabajo físico.

Esta última temporada ha llegado a disputar un total de 38 partidos y casi 2.000 minutos con el equipo. Además, ha ayudado con cinco tantos entre todas las competiciones. Sin embargo, no tuvo presencia en el último partido del Real Madrid ante el City y ello ha despertado ciertos rumores para intentar enfrentar al atacante con Zidane.

El propio Vinicius, en una entrevista para Yellow and Green Football, ha dejado claro que el entrenador francés cuenta con todos y jugar en el Real Madrid no es nada fácil. Vinicius defiende las rotaciones y pide a todos los jugadores que asuman esas variantes del técnico galo.

El delantero reconoce que "por supuesto que quería seguir y ayudar al Real Madrid", pero el hecho de jugar "en el club más grande del mundo" te obliga a asumir que, en ocasiones, los minutos los disfrutarán otros miembros de la plantilla. "Hay muchos jugadores con talento", subraya un Vinicius que destaca que Zidane "tiene muchas opciones en cada partido" y eso es "parte del juego". "Podemos y debemos comprender cada elección", indica.

Y es que su estancia en el Real Madrid es casi idílica. Vinicius no lo tuvo fácil al llegar y se enfrentó a serias críticas desde sectores mediáticos o de rivales deportivos. "A algunos incluso no les gusta Neymar", bromea. "No me gusta pensar en esos malos momentos de mi carrera, pero seguro que espero poder hacer que todos los brasileños me animen algún día".

Rodrygo y Vinicius, en el primer entreno del Real Madrid

Sin embargo, la entidad siempre le ha respaldado. "Aquí me apoyan mucho", afirma, "se preocupan" por "los jóvenes" y demuestran cómo tratar al "presente y futuro del Real Madrid".

Él es el claro ejemplo, pero no olvida a otras leyendas del club merengue como Casillas o Raúl, que "a los 20 años" son los únicos que "habían jugado más partidos" que el brasileño y que, tras varias temporadas, lograron llevarse "muchos títulos". Para no perder la competitividad, Vinicius asegura que se fija en compañeros como Sergio Ramos o Casemiro, sus "mejores ejemplos" en Valdebebas. "Su ética de trabajo me empuja a trabajar cada vez más".

Futuro de Brasil

El delantero no solo está llamado a liderar el Real Madrid del futuro, también se tienen muchas esperanzas de su talento en Brasil. "Muchos de mis ídolos están ahí", recuerda el jugador merengue. "Neymar es mi inspiración, por lo que sería bueno vestir la camiseta de Brasil con él".

Ese es su objetivo. Además de triunfar en el club de Chamartín, Vinicius espera poder contar más a menudo para la selección brasileña. Sobre todo en el próximo Mundial que se disputará en 2022. "Estoy trabajando para mejorar, en tener más experiencia en el campo", indica, para así "estar preparado para dar lo mejor" de sí.

