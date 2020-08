Zidane: "¿Si seguiré? Soy el entrenador del Real Madrid y ya está"

El Manchester City estará en la Final a ocho de Lisboa después de volver a ganar al Real Madrid en el partido de vuelta disputado este viernes 7 de agosto. Los blancos no pudieron consumar la eliminatoria y repitieron la derrota por 2-1 también en el Etihad Stadium, con un Varane protagonista por dos errores tan garrafales como inesperados en el impecable central francés. Zidane ha analizado ante los medios de comunicación la actuación de sus pupilos.

Análisis del partido

"No podemos estar contentos, obvio. Perdemos un partido y perdemos una clasificación. Pero sí que tenemos que estar orgullosos de lo que hicimos toda la temporada. Perdimos ante un rival bueno. Perdimos nuestras oportunidades de marcar y nos ha faltado, nos ha faltado... El 95 por ciento de lo que hicimos toda la temporada fue excelente. Hoy jugamos ante un gran rival".

Vinicius, sin minutos

"En estas ocasiones, cuando un equipo pierde, siempre se pueden buscar cosas. Podía haber entrado Vinicius como otro. Yo soy el entrenador y el que decide los cambios. Ya está".

Orgulloso de sus jugadores

"Siempre queremos ganar. Los jugadores siempre quieren ganar. Hay que estar muy orgullosos de lo que hicieron los futbolistas. Cuando lo das todo en el campo es lo importante. Los rivales lo hicieron bien".

Zinedine Zidane y Pep Guardiola se saludan antes del inicio del partido REUTERS

¿Se queda?

"Nosotros, los jugadores los primeros, no podemos estar contentos. Los jugadores no están contentos. Pero sí que hicimos una muy buena temporada. Lo importante era darlo todo en el campo y es lo que hicimos. Seguramente nos ha faltado algo. El próximo año veremos lo que vamos a hacer. De momento hay que acabar y ahora toca descansar".

¿Hazard está bien?

"Se encuentra bien. Ha hecho su partido. Luego como siempre, cada uno puede opinar. Está sin molestias y sin nada, es lo más importante".

¿Puede confirmar que sigue?

"Yo estoy aquí. Soy entrenador del Real Madrid hasta que pasa algo, claro".

Faltó algo

"Cuando se pierde siempre falta algo, pero no era más previsible lo que iba a pasar hoy por haber perdido en la ida. Las eliminatorias a doble partido te permiten cambiar algo. Pero no ha pasado hoy. Con el 1-1 hemos tenido opciones de marcar, pero no hemos podido. No vamos a buscar excusas porque no hay. Hay que felicitar al rival y yo doy las gracias a los jugadores por lo que hicieron todo el año".

Varane gana un balón aéreo REUTERS

¿Continúa en la 2020/2021?

"No hay que pensar más. Soy el entrenador del Real Madrid y ya está. Ahora toca descansar un poco y luego volveremos para intentar ganar la próxima temporada".

Cambios tardíos

"Cada uno puede opinar, pero soy el entrenador. Se podía cambiar antes, a otro jugador... todos pueden opinar, pero no van a cambiar las cosas. Los cambios han sido estos y no se ha podido. No hay que buscar excusas de nada".

Intentaron ganar

"No podemos estar contentos. Hemos hablado de ello. No quiero pensar en lo que hemos hecho mal, sino pensar en lo que hemos hecho bien. Esta noche terminamos con una mala nota, pero bueno, en algún momento hay que aceptar perder puesto que los dos partidos los hemos perdido. Aunque no estamos contentos, hemos tenido un muy buen adversario. Lo que hemos demostrado es que queríamos darlo todo, hemos intentado ganar, pero esta noche no hemos podido".

[Más información: Narración y estadísticas del partido entre Manchester City y Real Madrid de la Champions League]