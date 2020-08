Rodrygo, la sorpresa en un once titular del Real Madrid con Hazard

Rodrygo Goes se lleva el balón tras su hat-trick al Galatasaray REUTERS

El Real Madrid busca la remontada ante el Manchester City y poder estar así en la peculiar Final a ocho en Lisboa, con la cual se pondrá el broche final a la Champions League 2019/2020. Para conseguir el objetivo, los blancos no cuentan con el capitán Sergio Ramos, baja por sanción, pero aun con su baja, el once titular es de plenas garantías.

El central ha viajado hasta Mánchester para apoyar a sus compañeros, no así James Rodríguez y Gareth Bale, quienes pidieron quedarse fuera de la lista de convocados. Los que sí están en la ciudad inglesa y forman parte del equipo con el que sale de inicio el Real Madrid son Rodrygo Goes y Eden Hazard.

Una de las grandes dudas en la previa del encuentro es si el belga sería de la partida o no. Finalmente, el ex del Chelsea forma parte del once y comparte tridente atacante junto a Rodrygo y Benzema. El brasileño se convierte así en la gran sorpresa de Zizou en el vital duelo continental.

Se había venido hablando de la posibilidad de un cambio de sistema. Del 4-3-3 al 4-4-2 con Isco o Fede Valverde saliendo desde el inicio del encuentro en el Etihad Stadium, pero finalmente Zidane opta por el clásico 4-3-3. Por el tridente y también por la 'vieja' guardia en el centro del campo.

Como en las grandes noches europeas de los últimos años, Casemiro, Modric y Kroos forman la medular. Era esperado que los tres fuesen titulares frente al Manchester City, solo existía esa incógnita de si se sumaría un centrocampista más a la ecuación. Pero no, 4-3-3 para dar la vuelta a ese 1-2 del Santiago Bernabéu.

En defensa también hay novedades. La conocida baja por sanción de Sergio Ramos es resuelta con la titularidad de Militao, quien forma pareja con Varane en el centro de la zaga. En los laterales, Dani Carvajal se sitúa por banda derecha como es habitual, mientras que por el flanco zurdo se coloca Ferland Mendy.

Hazard celebra con sus compañeros un gol que después anularía el VAR REUTERS

El lateral francés gana nuevamente la partida a Marcelo. El segundo capitán ya se perdió varios partidos del tramo final de La Liga por lesión. A pesar de que está recuperado, tal y como confirmó en la rueda de prensa previa Zidane, el entrenador galo prefiere apostar por su compatriota, más implicado en labores defensivas, algo clave para no encajar ante rivales de la talla de Sterling, Gabriel Jesús...

Y por último, pero no por ello menos importante, bajo los tres palos se coloca Courtois. El portero belga, flamante 'Zamora' de La Liga, fue una de las piezas claves en la conquista del campeonato doméstico. Su rendimiento ha ido de menos a más y por sus paradas pasan gran parte de las opciones merengues para acceder a la Final a ocho.

Once titular del Real Madrid

Los once elegidos por Zinedine Zidane para enfrentarse al Manchester City, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, son: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Ferland Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Rodrygo, Benzema y Hazard.

