Casemiro detalla su relación con Zidane: "Todavía me pongo nervioso hablando con él"

El papel de Casemiro en el Real Madrid ha ido de menos a más. Llegó al club merengue entre dudas y críticas. Muchos, que desconocían su potencial, le veían como una incorporación más del mercado brasileño. Sin embargo, con el paso de los años y de los entrenadores, el centrocampista se ha convertido en un referente mundial.

Los rumores sobre su renovación, dado su peso en el equipo, ya han comenzado a surgir. Pero Casemiro, consciente del calendario, ha quitado importancia a su situación individual para centrar toda la atención en la remontada ante el Manchester Ciry.

Su adaptación al Real Madrid y su gran relación con Kroos y Modric han sido claves. Los tres forman uno de los tridentes con más peso del continente. Todo un trío de estrellas que han llevado al club merengue a firmar números históricos en una competición como la Champions.

Entre todos esos entrenadores con los que ha convivido Casemiro, Zidane destaca por encima del resto. El francés, que ya ha demostrado en numerosas ocasiones la buena relación que tiene con el vestuario, es todo un ídolo para Casemiro. Su experiencia como jugador y sus técnicas como entrenador han permitido al brasileño mostrar su mejor versión.

Es tal la devoción de Casemiro que reconoce, en una entrevista para The Guardian, que hoy sigue sintiendo cierto respeto. "Todavía me pongo un poco nervioso hablando con él", asegura en la entrevista con el medio británico. "Le digo que no sabe lo que significaba para nosotros, para mí", insiste el jugador.

Sergio Ramos y Casemiro celebran en el Nuevo Los Cármenes Reuters

Zidane "es increíble" por muchas razones. Su jugador destaca "la humildad" o la manera en la que "expresa el fútbol". "Nos trata con mucho cariño y amor", recalca. Ingredientes perfectos para tener una relación idílica con un vestuario tan importante y que ha acabado transformándose en títulos y más títulos.

El entrenador francés "es un especialista" que "conoce la importancia de cada jugador". De hecho, Casemiro tiene claro que incluso "Makelele no hubiera sido tan importante sin Zidane", al igual que le ha sucedido a él con Kroos, Modric, Isco o Fede Valverde.

La presión de Zizou

Sin embargo, no es todo complacencia. Zidane le aprieta y mucho. "Es muy insistente", según dice el propio Casemiro. "Puedes hacer más, llegar desde la segunda línea, sacar la pelota limpiamente...". El entrenador quiere que evolucione y sabe de las capacidades que tiene su pupilo.

"Zizou es pesado pesado: siempre me habla, quiere más", bromea Case."No te estoy pidiendo que hagas algo que no puedes hacer, te pido que hagas algo que puedes". Es el mantra que el técnico emplea con sus jugadores y que está teniendo resultados.

Esta temporada, como viene siendo habitual, Casemiro se encuentra entre los jugadores con más minutos en toda la campaña. Es clave en el equipo. Un líder silencioso. "No necesitas gritar para liderar", apunta el brasileño, que revela que habla "con los jugadores más jóvenes". "Son los valores de mi madre: ser cortés, tratar a todos por igual. No puedes perder eso, nunca".

