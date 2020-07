Bale, sin salida: en la Premier descartan su fichaje por su salario

La situación que vive Gareth Bale no es sencilla. Sin minutos y completamente fuera de los planes de Zinedine Zidane, la vía de escape que suponía la Premier League también se comienza a cerrar para él. Tal y como informa Daily Mail, los clubes ingleses que han mantenido interés por él no pueden asumir la alta ficha del futbolista.

El '11' del Real Madrid no ha jugado ninguno de los últimos siete partidos disputados por el conjunto blanco en La Liga. En seis de ellos fue suplente y no disfrutó ni de un solo minuto, mientras que en la última jornada del campeonato doméstico español, ante el Leganés y con el título liguero ya en el bolsillo, no fue ni convocado por Zizou.

La última vez que Bale jugó un partido con la elástica blanca fue el pasado 24 de junio ante el Mallorca, encuentro en el que disputó hasta 71 minutos. Es más, desde el reinicio de La Liga, 'El Expreso de Cardiff' tan solo ha jugado 100 minutos. Un pobre balance que se une al cómputo global de la temporada 2019/2020.

Gareth Bale, parado en mitad del campo REUTERS

20 partidos en total -todavía queda que el Real Madrid finalice su campaña con el regreso de la Champions League-, 16 en Liga, 3 en la máxima competición continental y 1 en la Copa del Rey. 1.260 minutos en los que ha marcado un total de tres goles y ha repartido dos asistencias.

Zidane se limitó a decir sobre la ausencia de Bale en la convocatoria contra el Leganés que era una decisión suya: "Al final es así, la situación cambia siempre. De uno sabéis lo que ha pasado -sobre la situación de James Rodríguez- y lo del otro de hoy es una decisión técnica".

Sin ofertas

El propio agente de Gareth Bale, Jonathan Barnett, ya dejó abierta la vía de un posible regreso a la Premier League hace unas semanas, aunque poco después se desdijo y continuó apostando porque el futbolista seguirá jugando en el Santiago Bernabéu hasta el final de su contrato, el cual vence en junio de 2022.

Gareth Bale, en el banquillo del Real Madrid en la grada de San Mamés REUTERS

"Bale está feliz y con la intención de permanecer dos años más en el Real Madrid. Es una gran pérdida que no esté con el equipo en estos momentos pero no se irá. Los mejores jugadores del mundo no salen a préstamo", dijo Jonathan Barnett en unas declaraciones para la BBC.

Lo cierto es que no hay ofertas. El propio Barnett lo reconoció entonces: "Apenas hay un equipo de fútbol que pueda permitírselo". El extremo de Gales cobra unos 15 millones de euros, una cifra que en estos momentos ningún club de la Premier League puede asumir.

Se había hablado del Manchester United, Everton o también Newcastle como posibles opciones de futuro para el futbolista, pero todas estas vías comienzan a difuminarse por la ficha que tendría Bale si le incorporasen a sus plantillas. En un verano en el que no se esperan importantes operaciones, el '11' se encuentra ante la posibilidad de estar toda una temporada viendo 'los toros desde la barrera'.

