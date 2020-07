Zidane desvela el día que cambió todo en el Real Madrid: "Necesitaban estar juntos"

El Real Madrid se proclamó campeón de LaLiga con una jornada de antelación. Un triunfo sólido ante el Villarreal que otorgaba el título a los de Zidane a pesar del inicio de temporada. De hecho, antes del parón por el coronavirus eran pocos los que daban al cuadro blanco opciones de ganar el campeonato. Pero hubo un día que, para Zidane, cambió todo.

El Real Madrid perdió el 8 de marzo ante el Real Betis. El Villamarín vio la última derrota de la temporada del cuadro merengue. Un 2-1 que dejó tocado a la plantilla y que cambiaría por completo la dinámica del equipo capitalino. Así lo ha explicado el propio Zidane en declaraciones para LaLiga adelantadas por Gol.

Según el técnico, ese día cambió todo. Fue en el que más sufrió en toda la campaña del Real Madrid en LaLiga. "Estaba muy mal después de partido ante el Betis", ha desvelado. Se dio cuenta que el equipo necesitaba un cambio. Y el confinamiento se lo dio.

"Durante el confinamiento hicimos varias veces videoconferencia". Imágenes que se pudieron ver y que mostraban la unidad de la plantilla, una de las claves del entrenador del Real Madrid a la hora de cosechar buenos resultados. "Los jugadores necesitaban estar un poco juntos, hablar y trabajar juntos", ha recalcado.

Zinedine Zidane abraza y felicita a la plantilla del Real Madrid REUTERS

Tras ese parón de varias semanas, y con la confirmación de que volvía el fútbol, el Real Madrid parecía otro. "Cuando volvemos, vi al equipo completamente centrado en lo que quería hacer. Hablamos de 11 finales", y así sucedió. El Madrid no perdió ningún partido y aprovechó los resbalones del Barcelona. El lema de Zidane es simple: "Con querer las cosas, se puede".

Zidane, sincero, se acordó de alguien muy especial para él cuando cosechó el título. "Me acuerdo de muchas cosas. Si hay una personal, es mi hermano", ha explicado emocionado. Este falleció en 2019 y el entrenador galo no ha permitido que caiga en el olvido tras un título tan complicado.

"LaLiga la tienes que trabajar mucho, y eso me encanta. No puedes conseguir nada si no trabajas y sufres", ha concluido.

La importancia de Ramos

El capitán ha sido fundamental en el tramo final de la temporada. A su capacidad defensiva ha sumado esa faceta goleadora a la que ya había acostumbrado años atrás. Su peso en el equipo ha crecido exponencialmente y por ello el propio Zidane se lo reconoce.

"Ramos, cuando veo la motivación del capitán, que es nuestro líder y que marca nuestro camino, es porque va a tener 35 años y siempre quiere ganar", ha asegurado. "Los nuevos que vienen lo miran. Transmite muchas cosas y es espectacular". El peso del camero es indudable.

Por ello, desde el club quieren que continúe. Él mismo aseguró querer renovar y, minutos después de ganar LaLiga, Florentino Pérez transmitió públicamente su intención de que Ramos continuara toda la vida en el Real Madrid.

"Sergio estará aquí toda la vida. No sin prisa, no porque se hable de eso va a cambiar la historia. Tranquilidad todo el mundo. Él ha sido algo más que un capitán. Ha llevado al equipo con un liderazgo enorme, era una piña y él ha ocupado un lugar muy importante en este trabajo", explicó el presidente de la entidad blanca.

