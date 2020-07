Sergio Ramos 'ficha' a Conor McGregor para el Real Madrid y le invita a un entrenamiento

¿Se imaginan un entrenamiento del Real Madrid con la mayor leyenda de la UFC? Conor McGregor rematando los centros de Luka Modric, luchando un balón con Casemiro... Pues podría no quedarse en solo un sueño y es que el luchador irlandés ha demostrado sus aptitudes con el balón y ha recibido la invitación de, ni más ni menos, el capitán del Real Madrid: Sergio Ramos.

De sobra es ya conocido que entre ambos existe una buena relación que se ha visto plasmada en las redes sociales. Han tenido varios cruces de mensajes en Instagram o en Twitter siempre de buen rollo. Hace no mucho se veía a Ramos celebrar un golazo en un entrenamiento con el gesto característico de McGregor y ahora es el excampeón de la UFC el que imita las aptitudes del central blanco en el terreno de juego.

"¿Tú qué piensas, Sergio?", escribía McGregor acompañando el vídeo. Antes ya había presumido con el capitán del Madrid de su lujosa vida, pero hasta ahora nunca le habíamos visto en un campo de fútbol ni chutando a portería. Ramos debió alucinar con el irlandés y le respondió lo siguiente: "¡'Top'! ¿Te apetece una sesión de entrenamiento en el Madrid?".

El talento de McGregor y la invitación de Sergio Ramos al @realmadrid ️ pic.twitter.com/3vX3nMCd2N — Ingrid Garibay (@ingrid_garibay) July 26, 2020

Y de esta forma Ramos invitó a McGregor a un entrenamiento del Real Madrid. No sería la primera personalidad externa al mundo del fútbol que se deja ver en un entrenamiento de algún club importante, como en su día Kobe Bryant o Justin Bieber en el Barcelona, pero sin duda se podría decir que hasta ahora no se ha visto a ningún otro tan 'peligroso' como The Notorious. ¿Aceptará Conor McGregor la invitación de Ramos?

Conor McGregor le preguntó por Instagram a Sergio Ramos que cómo andaba la pegada. Para mi le metió buen gesto técnico. @peloterosleague pic.twitter.com/GIxAOcCMEt — Pipee RD ️ (@FrojasDavidson) July 25, 2020

