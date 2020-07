Kubo, sensación en La Liga: el último equipo que pedirá su cesión al Real Madrid

Take Kubo se lamenta tras fallar una ocasión ante el Barça EFE

Takefusa Kubo se ha convertido en una de las principales atracciones de La Liga. En su primer año en el campeonato español ha demostrado por qué es una de las grandes perlas de futuro y en el Real Madrid tienen claro que tiene que seguir cocinándose a fuego lento. Tendrá difícil hacerse un hueco en el primer equipo blanco y tener minutos garantizados, por lo que lo más probable es que vuelva a salir cedido.

Kubo seguirá en España. No en el Mallorca que jugará en Segunda el próximo año. El Madrid busca ahora un equipo que le permita dar un salto en competitividad al joven japonés y estos ya se van agolpando a las puertas de las oficinas blancas para conseguir su cesión. El último en sonar es, precisamente, uno de los que se ha hecho con una plaza en competiciones europeas para la próxima temporada: el Granada.

El Ideal de Granada asegura este jueves que el club nazarí pedirá la cesión de Kubo al Real Madrid. No saldría barato y es que el club blanco no quiere regalar a ninguno de sus jugadores aunque sea por préstamo y pide entre tres y cuatro millones por su cesión. El Granada vería su precio elevado, pero no renunciará a tenerle entre sus filas puesto que le considera un futbolista adecuado para pelear en Europa.

Takefusa Kubo ante Machís, durante el Mallorca - Granada de La Liga EFE

Precisamente, el Granada pretende convencer a Kubo con la oportunidad de jugar en la Europa League. El problema es que los de Diego Martínez deberán jugar antes la previa, por lo que todavía no hay seguridad total de que Kubo compitiera en competición europea de recalar en el equipo de Los Cármenes.

El plan del Real Madrid pasa por mantener a Kubo jugando en La Liga. Su nacionalización es más lenta que la de otros como los brasileños, Vinicius la obtendrá a comienzos de la próxima temporada, pero en el club creen que lo mejor es que siga creciendo en el fútbol español para completar su adaptación.

El Betis quiere a Kubo y Brahim

El Granada es el último de los equipos de La Liga en pedir la cesión de Kubo, pero no el único del campeonato ni siquiera de Andalucía. Y es que ya se ha hablado antes del interés del Real Betis en Take. El club verdiblanco quiere también al japonés, aunque no es el único madridista en el que ha puesto sus ojos. Brahim Díaz también es objetivo bético por petición expresa de Pellegrini. ¿Acabará Kubo en Granada y Brahim en Sevilla?

El Real Madrid tiene una gran nómina de cedidos y poco a poco se van definiendo el futuro de estos. Algunos como Kubo volverán a ser cedidos o, como en caso de Brahim, cogerán las maletas por primera vez para irse temporalmente. Sin embargo, los hay que tras varios años a préstamos en otros equipos podrían ser traspasados este verano. Fue el caso de Achraf -tras dos años en el Borussia Dortmund- y puede repetirse ahora con Borja Mayoral -dos años en el Levante- y Óscar Rodríguez -otros dos en el Leganés-.

