Las peñas celebran el gol del Real Madrid al Covid-19: “La seguridad es más importante que La Liga”

La noticia de este martes fue la decisión oficial del Real Madrid de no acudir a la fuente de La Cibeles en el caso de que se consume el título de La Liga, ya sea este jueves o el domingo. El club emitió un comunicado en el que pedía responsabilidad a su afición y tampoco celebrar el campeonato en las calles. Las peñas madridistas no se han quedado atrás, respaldan la decisión del club y aplauden la iniciativa de la entidad para no poner en riesgo a sus seguidores en medio de la pandemia de coronavirus.

Desde el Gobierno se instó a que no se repitan las imágenes de Cádiz tras la consecución del ascenso del conjunto de 'La Tacita de Plata'. De esta forma, la dirección del club salió al paso para seguir dando ejemplo mediante esta difícil petición. La realidad es que es tiempo de cautela, del "ya lo celebraremos en otro momento" y, después de que desde las instituciones no se prohibiera nada, ha sido el propio el club el que ha decidido no brindar a la diosa el título del campeonato nacional para no brindar las imágenes que se vieron por ejemplo en Liverpool cuando ganaron la Premier League y en Nápoles cuando ganaron la Copa de Italia.

Los mensajes de Martínez-Almeida en los últimos días han sido contradictorios, ya que hablaba de un dispositivo en Cibeles. Finalmente, el comunicado del Real Madrid ha dejado claro que no habrá ninguna fiesta y que este año la diosa tendrá que esperar para celebrar cualquier cosa. Evidentemente, esto se extrapolará también a una posible consecución de la Champions League por cualquiera de los dos equipos de la capital.

Las peñas lo apoyan

La afición blanca ha respaldado esta decisión y lo fue demostrando, primero, a través de las redes sociales y, después, mediante los representantes que les aglutinan: las peñas. Las más representativas han continuado con el mensaje lanzado por el club y hacen un llamamiento para que esta Liga, sí se consigue, se celebre en casa y en los balcones, como pidió el alcalde Almeida.

Imagen de la Plaza de Cibeles vacía. Sergio Perez Reuters

Las instituciones han seguido el mensaje recordando que convivimos con el maldito virus y que no podemos bajar la guardia con él. Desde el propio alcalde a otros representantes de la vida política como Begoña Villacís, han sido muchas las caras visibles que se han sumado al gesto de la institución de Concha Espina por dar ejemplo a todas las demás.

Antes de la famosa llamada de Irene Lozano a los equipos de fútbol para que promovieran un mensaje entre sus aficionados para que no salieran a las calles y para que ellos mismos no celebren nada, el club ya tenía en mente no acudir a la popular plaza madrileña que siempre acoge al equipo para sus celebraciones. La prioridad en estos días es cuidar de la afición para que, el día que remita su intensidad el Covid-19, podamos ser más los que mostremos la satisfacción por el título conseguido.

También fuera de Madrid

Las peñas más importantes del Real Madrid y que conforman la Grada Fans del Santiago Bernabéu (Primavera Blanca, La Clásica, Veteranos y North Fans) se han mostrado orgullosas de la actitud del club y han afirmado lo siguiente: "Dolería no poder celebrar la conquista de La Liga, pero la seguridad de todos es más importante que cualquier otra cosa y las circunstancias requieren responsabilidad. Por eso, si salimos campeones seremos responsables y animamos a todo el madridismo a serlo también".

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, pone la bandera a la Diosa Cibeles. EFE

La realidad es que esto no solo ha tenido su acogida en la capital, también a lo largo de la península. Los cientos y cientos de peñas que colorean de blanco el país se suman al llamamiento de permanecer en casa para que no se celebre el título tampoco en otras capitales ni localidades. La Peña La Gran Familia de Hellín, Albacete, es una de ellas: "La idea era reunirnos en el recinto ferial y hacer una caravana madridista con los coches. Lo estábamos preparando desde hace 15 días cumpliendo con las medidas sanitarias, pero hemos decidido cancelarlo todo ante la situación de repuntes que se están viviendo".

Por desgracia, esta Liga no tendrá el momento feliz de reunir a aficionados y plantilla en Cibeles. Aún así, la mera alegría de que se haya podido volver a jugar y que los jugadores hayan defendido el escudo hasta darle la vuelta a la clasificación será motivo suficiente para que todos nos demos por satisfechos. La gran noticia será el momento en que se pueda celebrar al aire libre y que esté el mismo número de gente que esta semana, en un estado de normalidad, podría haber salido a las calles a lucir su madridismo con el título número 34.

[Más información: El Real Madrid pide a su afición que no acuda a La Cibeles si se gana La Liga: "El equipo no irá"]