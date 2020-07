El futuro de Lucas Vázquez en el Real Madrid y un cambio de posición

Zinedine Zidane podría darle a Lucas Vázquez una segunda juventud en el Real Madrid solo con un cambio de posición. El gallego volvió a la titularidad este pasado viernes, pero no en el lugar donde habitúa. El de Curtis salió como lateral derecho y rindió a un nivel notable como para creer en que su futuro podría pasar por retrasar su sitio en el campo para tener más oportunidades.

Estas no le han faltado con el francés en el banquillo. El canterano blanco siempre ha sido de la confianza del entrenador y, temporada tras temporada, ha ido haciéndose un hueco incluso en el once para determinadas citas. Es uno de los cambios preferidos del galo cuando el partido entra en su momento más convulso y cree en su desborde para tratar de darle un empujón más a los suyos cuando el ataque no encuentra huecos.

Pero la edad de Lucas y la gran cantidad de atacantes de los que dispone el Real Madrid poco a poco parecen cerrarle su hueco. Los problemas físicos durante el final de la temporada y en momentos puntuales del año no han dejado ver mucho al extremo en esta 2019/2020. La realidad poco a poco evidencia que este jugador de 29 años se tiene que reinventar.

Lucas Vázquez, en el entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas

El partido frente al Alavés dejó la opción de que Lucas Vázquez se desenvuelva como lateral suplente del equipo. A pesar de sus carencias defensivas, el trabajo que hizo el mirlo de Valdebebas podría hacerse hueco en esta posición viendo lo sucedido durante la temporada con Álvaro Odriozola y la venta de Achraf Hakimi al Inter de Milán.

El mercado

Los movimientos de mercado que está haciendo el Real Madrid atesorarían este cambio en la vida de Lucas. El jugador vasco no se termina de amoldar al conjunto blanco y esta temporada buscó en el Bayern de Múnich un posible lugar donde demostrar su nivel y atesorar que está preparado para tener más minutos de los que Zidane le había dado este año antes de salir rumbo a Alemania.

Aunque a priori Odriozola regresará para quedarse en la 2020/2021, el gallego podría tener aún más influencia tras la decisión de vender al marroquí. Tras percibir más de 40 millones por este lateral, una forma de dar el relevo al futuro en el lateral sin perturbar los minutos de Dani Carvajal puede pasar por colocar en ese lugar a Lucas Vázquez.

Porque la realidad es que el de Leganés no tiene rival en esa posición. Lo ha jugado prácticamente todo en este regreso de la competición tras el parón por el coronavirus. Su rendimiento está siendo tan bueno que la afición ha terminado por no ver como traumática la salida de Achraf teniendo en cuenta que el canterano aún tiene 28 años.

Brahim, Vinicius Jr., Rodrygo, Marco Asensio, Eden Hazard, Gareth Bale... la nómina de extremos en el conjunto blanco es tan grande que están los puestos incluso triplicados. Una buena salida para Lucas Vázquez podría ser la de cambiar su posición, aunque también tiene ofertas sobre la mesa y, tras cambiar su representante este año, el gallego podría abandonar definitivamente el Real Madrid.

