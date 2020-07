James Rodríguez, entre la Serie A y la Premier: su futuro, cada día más lejos del Real Madrid

James Rodríguez no ha conseguido revertir su situación en el regreso de la competición por el coronavirus. El colombiano se ha vuelto a quedar fuera de la convocatoria del Real Madrid ante el Athletic Club y ni tan siquiera viaja a Bilbao para un partido que supone la salida más difícil de los blancos de aquí a que termine la temporada.

Zidane le dio la alternativa durante varios encuentros incluso dándole la titularidad ante la Real Sociedad, uno de los encuentros que se presumían claves para que los merengues se hagan con el título de Liga. Con todo ello, el rendimiento del media punta no ha mejorado en esos minutos que ha tenido en este regreso del fútbol tras el Covid-19 y su condición de transferible se ha reafirmado.

Desde el pasado verano la dirección deportiva ha planteado su salida del club y, cuando el Atleti apretaba por ofrecerle un nuevo proyecto deportivo, finalmente James no saldría y permanecería una campaña más de blanco. El Real Madrid le ha dado varias oportunidades siempre que las lesiones no lo han impedido, pero, a pesar de un claroscuro al principio de la temporada, el colombiano se ha mostrado lejos de su mejor nivel y no ha convencido al madridismo de que aún puede darle tardes de gloria al club.

Opciones de salida

Durante el curso han ido surgiendo diferentes equipos como una potencial alternativa para hacerse con los servicios de James. En Inglaterra han apostado fuerte en varias ocasiones con Arsenal, Manchester United y Wolverhampton como potenciales salidas.



James Rodríguez y Zidane EFE

El Everton se ha proclamado como favorito por la relación que existe entre Carlo Ancelotti, técnico de los Toffees desde antes del confinamiento, y el cafetero. La versión de James que consiguió el italiano durante su estancia en el Real Madrid fue la mejor que se recuerda en Concha Espina. Por eso su matrimonio de nuevo podría ser una opción más que interesante para la recuperación del equipo de Liverpool y que hace tiempo que no levanta cabeza.

También han surgido varias apuestas desde Italia. Milán y Nápoles son las alternativas que más notoriedad han tenido en los últimos meses cuando se relacionaba al media punta con equipos fuera de España. Las relaciones con el equipo del sur del país transalpino son muy buenas y a la dirección deportiva le interesa mejorarlas si el nombre de Fabián Ruiz sigue siendo una prioridad.

Revalorización o 'desvalorización'

Si de algo podía servir este regreso del fútbol a España y está confianza que Zidane puso en James era para revalorizar al jugador en el mercado. Un buen rendimiento de la estrella cafetera habría captado aún más la atención de los equipos punteros en Europa. Una circunstancia que no se ha producido y que ha llevado a que el valor haya incluso decrecido.

James Rodríguez se lamenta una acción fallada REUTERS

En un panorama de mercado en el que el coronavirus ha provocado que los fichajes astronómicos tengan que ser aplazados. El de James, si se confirma su salida del Real Madrid, no estaba previsto que fuera de dimensiones inusuales. Aún así, si su contratación antes se vinculaba a unas cifras cercanas a los 40 millones, ahora difícilmente llegan a los 25 o los 30.

El Real Madrid necesita hacer caja este verano por un gran margen de dinero. La primera gran venta ha llegado con Achraf, pero aún hay que liberar de fichas una plantilla que se acercaba a la cifra de 40 efectivos. Los blancos esperan hacer caja con James Rodríguez y ansían el dinero inglés o italiano para convencer a un jugador que ya no se siente más miembro del club.

