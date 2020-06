Así reacciona el Real Madrid ante un pinchazo del Barça: los 12 puntos de oro para La Liga

La Liga es la competición que gana el equipo más regular. Es la máxima que tienen todos los entrenadores en su cabeza cuando tienen como objetivo levantar este título al final de la temporada. Real Madrid y Barça siempre tienen entre ceja y ceja esta competición por obligación. Los dos saben que, aunque se venzan en sus duelos particulares, puedes llegar al mes de mayo, o al de julio este año, sin opciones por perder ante equipos que no compiten por lo mismo.

Este viernes al Barça le pasó algo así, aunque el Sevilla es uno de los equipos más en forma de la temporada y ocupa orgullosamente la tercera posición de la tabla. Su empate, un resultado que en otras circunstancias podría ser hasta positivo, deja a los azulgrana tocados por perder el golaverage contra el Real Madrid. Los blancos tendrán la opción este domingo de recuperar el liderato si ganan a la Real Sociedad.

La temporada va deparando estas situaciones desde un lado y desde el otro. Ambos equipos pinchan más de una vez en la temporada y hay que saber aprovechar estas circunstancias. En esta ocasión el Madrid llega a su partido sabiendo lo que ha hecho el Barça, algo que deparó en debate en el regreso de la competición porque se repetía esta circunstancia en las primeras jornadas. La realidad es que los de Zinedine Zidane han aprovechado casi siempre esta circunstancia.

12 puntos de oro

Esto ya comenzó en la primera jornada. El Barça cayó ante el Athletic Club en el estreno de La Liga en San Mamés con el golazo de Aritz Aduriz, el último que ha marcado como jugador profesional. El Real Madrid cogió ventaja después de ganar al Celta en Balaídos. En cualquier caso, ni Ernesto Valverde ni Zidane tuvieron los mejores inicios de temporada posibles. Ambos empataron en la misma jornada 3 ante Osasuna y ante el Villarreal.

Leo Messi se lamenta tras fallar una ocasión en el Sevilla - Barcelona REUTERS

Los azulgrana volverían a dar ventaja a los merengues en la jornada 5 cuando cayeron en el estadio de Los Cármenes ante el Granada por 2-0. Precisamente en esa jornada el Real Madrid visitaba el Sánchez Pizjuán del que salió victorioso por la mínima con un gol de Karim Benzema. Volvería a caer el Barça en campo rival cuando salió del Ciutat de Valencia por 2-1 en la jornada 12, cuestión que no aprovecharon los blancos en el Santiago Bernabéu ante el Betis del que no pasaron del empate a cero. Estos dos equipos no traen buenos recuerdos para Zidane ya que perdió en casa del Levante y en el Benito Villamarín antes del parón por el coronavirus.

Antes del primer Clásico de la temporada, el Barça dio la oportunidad al Real Madrid de distanciarse en la tabla empatando ante la Real Sociedad en el lugar donde jugarán los blancos este domingo en la jornada 17. Una circunstancia que, en este caso, no aprovechó el equipo de Chamartín porque también empató ante el Valencia en Mestalla.

Modric habla con Zidane durante una pausa de hidratación Reuters

Ernesto Valverde comenzaba mal el año en el derbi de la ciudad condal tras empatar ante el Espanyol, circunstancia que sí aprovechó Zidane en Getafe tumbando a los de José Bordalás en el primer partido del 2020. Ya con Quique Setién, algunas dudas seguían en el ambiente a pesar del cambio de entrenador. Algo que influyó en su visita a Valencia donde se llevó un 2-0. En esa jornada 21, el conjunto blanco se llevó los tres puntos del José Zorrilla con un solitario gol de Nacho Fernández. Con esto, el Real Madrid ha sacado en esta edición de La Liga 12 puntos de los pinchazos del Barça.

Aprovechar la oportunidad

En este final frenético de La Liga, aunque falten aún ocho jornadas más, cada punto que se dejen uno de los equipos va a suponer un punto de inflexión. La motivación que daría al Real Madrid salir del Reale Arena como líder es un premio más que suficiente como para que el equipo que se vea este domingo salgan como motos. Por si hiciera falta, Quique Setién también se encargó de motivar a la plantilla blanca asegurando que "no van a ganar todos los partidos.

Muchas opciones de ganar La Liga pasan por San Sebastián. Los jugadores del Barça no harán muchos planes este domingo a pesar de que se acabe el estado de alarma en el país. Todos los ojos se centrarán en Anoeta donde los de Zinedine Zidane quieren ampliar la cifra hasta los 15 puntos que han sacado en esta temporada cada vez que los culés han pinchado.

[Más información: Zidane responde a Piqué: "Mis jugadores son inteligentes; no vamos a decir tonterías"]