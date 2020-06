'Cañoncito' Benzema: el delantero que no es un '9' pero tiene 243 razones para convencerte

De la frustración a la alegría del gol hay un corto camino. Karim Benzema ante el Valencia vivió esas dos sensaciones en cada una de las partes del partido. La primera parte no ayudaba a pensar que el Real Madrid pudiera sacar adelante el partido y él tampoco había tenido gran influencia. Pero la conexión con Hazard volvió a aparecer e hizo magia para poner el tercero en el marcador. 21 goles esta temporada, 243 en su carrera como jugador blanco. Adiós a Puskas, hola leyenda.

El francés ha encontrado en Eden Hazard el apoyo que necesitaba para tirar del equipo en este final de temporada. En estos dos partidos que van desde que volvió el fútbol a España, parece que Benzema recibió como regalo de todos los años de servicios prestados a Cristiano Ronaldo al belga. Su asociación promete dar grandes alegrías a la entidad blanca y solo las lesiones han impedido ver esta conexión probablemente en el punto más álgido de las carreras de los dos futbolistas. El tiempo apremia con 32 años del delantero y 29 del extremo.

El regalo inesperado fue Asensio. El mallorquín regresó a un terreno después de 329 días. Los 11 meses de espera desembocaron en una vuelta con gol. 30 segundos tardó en ver portería desde que fue el sustituto de Fede Valverde sobre el campo. Su presencia sobre el campo fue incrementándose en los 15 minutos que estuvo y conectó con Benzema para que sacara al Dennis Bergkamp que lleva dentro, se orientara un balón complicado y batiera con una excelente volea a Cillessen.

Una leyenda discutida

Su actuación en el Di Stefano de este jueves solo fue un ejemplo más de la huella que va a dejar este francés en el club. Desde que Florentino Pérez puso su ojo sobre la figura de un joven delantero que no tenía rival en la Ligue-1 cuando se hablaba de gol, Benzema no ha parado de crecer y, después de soportar años de crítica y de rechazo por su estilo de juego, en 2020 se puede decir sin pudor que es un emblema del Real Madrid.

Con los dos goles ante el Valencia superó a Ferenc Puskas y ya es el quinto máximo goleador de la historia madridista. Santillana, Di Stefano, Raúl y su antiguo socio, Cristiano Ronaldo, son los únicos jugadores que tiene por delante en esa tabla que le reafirma como en la leyenda del madridismo.

Atrás quedan las críticas por no ser un goleador. Benzema probablemente pase a la historia como un delantero que no era un '9', pero a la vez no que es capaz de aparecer en las principales listas goleadoras de la Champions League, donde es el cuarto máximo anotador, y en esta del mejor club del siglo XX y de la última década.

El cambio de actitud

El madridismo sabe que en los 11 años que lleva en el club ha disfrutado de uno de los delanteros con más calidad de la historia. Para el recuerdo quedarán actuaciones como la de aquellos cuartos de final de la Champions en el que bailó a todo el Atlético de Madrid para poner en bandeja un gol a Isco, las chilenas ante el Ajax en 2012 y ante el Sporting en Liga en 2015 o su continua asociación con Cristiano Ronaldo para convertir al portugués en el mejor goleador de la historia.

Zidane habla con Benzema durante la pausa para la hidratación REUTERS

Con su salida del Real Madrid, el francés tuvo que sacar su instinto goleador para demostrar que había futuro sin el portugués. La temporada pasada alcanzó la cifra de 30 goles, aunque no pudo evitar que la temporada, en el global, fuera negativa para el club. Este año va por el mismo camino con las 21 dianas que suma a estas alturas, con nueve jornadas de Liga por delante y la Champions aún por disputarse.

El barco de Benzema partió hace mucho tiempo y también son muchos los que se suben y bajan según les conviene. El cambio de actitud del francés ha demostrado que desde la punta del iceberg, que son el número de goles, hasta lo que compone todo el cascote de hielo, que es el liderazgo que muestra partido tras partido sobre el terreno de juego, tiene la vitola para ser considerado uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid. Zidane ha puesto los huevos sobre su cesta y pocos hay que mejor sepan lo que supone confiar en su compatriota. Tiene 243 razones para ratificarlo.

