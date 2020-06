Figo atiza a la propuesta para condecorar a Fernando Simón: "Qué rápido se ponen medallas"

Luis Figo, el que fuera futbolista de Real Madrid y Barcelona aquí en España, sigue atizando a la gestión de la pandemia del coronavirus en nuestro país. El exjugador portugués, en esta ocasión, ha cargado contra la propuesta de Podemos de condecorar a Fernando Simón por su labor durante la crisis sanitaria.

"Qué rápido se ponen medallas", exclamaba Figo sobre la propuesta para reconocer el desempeño del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias durante los últimos meses. La proposición de la formación de Podemos ha llegado en el Ayuntamiento de Zaragoza.

El partido cuyo líder es Pablo Iglesias ha registrado una moción en el consistorio aragonés pidiendo que se conceda a Fernando Simón la distinción más alta que el consistorio puede conceder: la Medalla de Oro de la Ciudad. La propuesta también rechazada por el alcalde de Zaragoza.

Que rápido se ponen medallas!! https://t.co/rK14HoI6C0 — Luís Figo (@LuisFigo) June 12, 2020

No es la primera vez que Figo atiza al Gobierno y su gestión de la pandemia. Muy comentada fue su crítica a la decisión de mantener a la Comunidad de Madrid en la ya famosa Fase 0. El exfutbolista portugués hizo referencia entonces a la que llamaron Fase 0,5, a la que se aludió como una forma de dar un paso intermedio, con restricciones, pero sin tantas prohibiciones.

Entonces no todos se tomaron bien las palabras del portugués, quién no dudó en contestar a sus críticos: "Cómo me gusta que aparezcan todos los haters. Tranquilos que aquí deciden los científicos, por eso al día de hoy España es el país de Europa con el confinamiento más duro y con 27.500 personas fallecidas pero ¡¡parece que es para estar contentos!!".